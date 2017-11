Seguridad, situación muy compleja: Osorio

Calificó como fundamental reformar el modelo actual

ANTONIO BARANDA /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

El secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong reconoció que México atraviesa por una situación “muy compleja” en materia de seguridad.

Sin mencionar cifras, el funcionario hizo un nuevo llamado a la corresponsabilidad para hacer frente a dicha problemática.

“En materia de seguridad estamos enfrentando una situación muy compleja, una situación que nos llama como nunca antes a la corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno”, dijo al comparecer en el Senado.

“Porque se trata de un desafío que no conoce de fronteras territoriales o ideológicas, que afecta y compromete a todos por igual.”

De acuerdo con estadísticas oficiales, en octubre se iniciaron 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso, la cifra mensual más alta de los últimos 20 años.

Además, el número de asesinatos del periodo enero-octubre es 23 por ciento mayor al registrado en el mismo lapso de 2016, y es el más alto para un periodo idéntico de que se tenga registro.

Osorio Chong subrayó que el tema de seguridad no puede “de ninguna manera” prestarse a cálculos políticos ni a la improvisación.

“Y ante el cual no podemos únicamente atender lo inmediato, por eso los esfuerzos se han concentrado en la construcción y fortalecimiento de instituciones como el único cimiento para la tranquilidad duradera”, expresó.

Destacó que durante la presente administración se puso en operación el número único de emergencias 911 y se ampliaron las capacidades de la Policía federal.

También presumió la puesta en marcha de los centros regionales de fusión de inteligencia, y la política de prevención del delito.

Informó que el gobierno federal ha invertido más de 70 mil 800 millones de pesos en infraestructura, capacitación, equipamiento y dignificación de las policías locales.

El secretario mencionó que también se han canalizado 2 mil 100 millones de pesos para consolidar las unidades estatales de combate al secuestro.

“Vemos el reto de la seguridad con perspectiva de Estado, no solo de gobierno, por eso hemos actuado muy cerca y siempre en coordinación con las entidades y los municipios”, expuso.

“Sin ver diferencias entre colores ni ideologías, pero hay que decirlo con toda claridad que hay camino por delante, que el reto que enfrentamos nos exige ir más allá de lo inmediato.”

El funcionario dijo que se requieren cambios de fondo en el diseño del modelo de seguridad, particularmente para disminuir la asimetría que existe entre instituciones federales y locales.

Calificó como fundamental reformar el modelo actual porque propicia la dispersión de fuerzas e impide contar con corporaciones sólidas y confiables.

Sin mencionar cifras,

el funcionario hizo un nuevo llamado a la corresponsabilidad para hacer frente a dicha problemática

Comentarios