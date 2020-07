Luego de que el viernes, el indicador no fuera actualizado debido a que se detectó que varios estados de la República no entregaban información confiable sobre la evolución del virus

Pachuca.- Será hoy o mañana cuando las autoridades sanitarias federales den a conocer el semáforo de riesgo epidemiológico para la semana entrante, informó en su conferencia de prensa nocturna, el subsecretario de promoción y prevención de la salud, Hugo López Gatell.

Ello luego de que el viernes, el indicador no fuera actualizado debido a que se detectó que varios estados de la República no entregaban información confiable sobre la evolución del coronavirus (Covid-19).

“En este momento, seguimos con el semáforo de vigencia del lunes pasado y termina mañana (domingo), tenemos claridad del semáforo en este momento; ayer dije que identificamos inconsistencias, estamos revisándola sistemáticamente, hemos emprendido supervisiones directas en los estados, pondremos esquemas más rigurosos para supervisar el correcto flujo de información”, explicó.

No obstante, hizo hincapié en que hasta el momento no cambia el semáforo previamente presentado y que no hay “verdes, ni amarillos”, en este momento.

Además, recordó la importancia de tomar conciencia de que el país continúa en medio de una epidemia, por lo cual es mejor quedarse en casa y posponer actividades que no sean indispensables. En caso de que la necesidad de salir sea imperiosa reiteró la necesidad de lavarse constantemente las manos, conservar la sana distancia y usar cubrebocas en espacios cerrados.

En números, Hidalgo registró ayer 4 mil 731 casos del coronavirus (Covid-19), 55 más que el día previo, de acuerdo con el comunicado técnico diario que emite la Secretaría de Salud federal.

En tanto, las defunciones llegaron a 782, nueve más que los presentados el viernes. La dependencia también reportó 3 mil 691 casos negativos y 424 casos sospechosos.

El mayor número de casos en la entidad se registra en Pachuca con mil 80 casos, seguido de Mineral de la Reforma con 371 y Tizayuca con 331. En tanto, los casos de personas recuperadas llegaron a 978.

Del total de casos registrados en la entidad, 60 por ciento se atendieron de manera ambulatoria, mientras que 40 por ciento requirieron de hospitalización.

A nivel nacional, fueron registrados 295 mil 268 contagios, así como 34 mil 730 muertos. Los casos activos, llegaron a 30 mil 682.

