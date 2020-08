Sentencian a excoordinador financiero de RTH; ya cumplió condena

Le dieron dos años por negociaciones indebidas

Pachuca.- Por el delito de negociaciones indebidas, el extitular de la coordinación financiera y planeación de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), Carlos Becerril fue sentenciado a dos años de prisión, no obstante, debido a que está preso desde el 2018, el imputado ya cumplió su condena.

Tras más de dos años de prisión preventiva oficiosa, el fin de semana fue efectuada la audiencia de juicio abreviado del exfuncionario, quien aceptó la culpabilidad del delito que le fue imputado.

El incriminado obtuvo su libertad, además no pagará la multa impuesta por reparación del daño, ya que al exdirector de RTH Sergio Islas, quien continúa prófugo, se le impuso un pago por el mismo concepto.

El 19 de abril de 2018, tras un año un mes de libertad, Becerril Vargas regresó a prisión preventiva luego de incumplir con los criterios de oportunidad que le otorgaron en marzo de 2017, por el caso de desvío de recursos en el sistema estatal.

Previamente, y derivado del proceso en contra del exdirector Sergio Islas por negociaciones indebidas de 77 millones de pesos, Becerril Vargas se ofreció y comprometió a aportar elementos por la relación laboral que tenía con el extitular de Radio y Televisión de Hidalgo.

Sin embargo, Carlos Becerril no cumplió y cuando fue llamado a declarar no solo no declaró en contra de Sergio Islas, sino que dijo que había tenido buena administración, por lo que violentó la razón por la que le otorgaron un criterio de oportunidad.

El 8 de marzo de 2017 el implicado fue detenido por elementos de la coordinación de investigación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), sin embargo, el 14 del mismo mes fue liberado y vinculado a proceso; finalmente, tras un año volvió a prisión.



