Será gobierno cuidadoso para nuevas patentes de notarías: Fayad

Destacó que su administración no ha otorgado ninguna

Pachuca

El caso de las notarías otorgadas a finales de la administración pasada continúa en tribunales, y hasta la fecha el gobierno del estado no otorgó ninguna, informó el gobernador Omar Fayad, sin embargo, dijo que será muy cuidadoso en caso de dar nuevas patentes.

Durante la inauguración de las instalaciones del Colegio de Notarios de Hidalgo, donde se llevó a cabo la octava sesión del Consejo Nacional del Notariado Mexicano, el gobernador comentó que en su primer año de gobierno no otorgó patente a ningún notario.

“Tenemos una gran labor que realizar juntos, voy a ser muy cuidadoso en el tema de otorgamiento, ya libré mi primer año y no di ni una; creo que no se trata de ofertar notarías como si fuera el mercado, porque entonces ni se tiene un trabajo serio, ni cuidado, ni responsable”, expresó ante el cuerpo colegiado.

“Creo además que si hablo de responsabilidad, de congruencia, de combate a la corrupción, habré de cuidar muchísimo cada una de las patentes que pudiera llegar a autorizar el gobierno del estado”, refirió.

Recordó el frente que tuvo que hacer su gobierno por la injerencia en los últimos días de la pasada administración al otorgar nuevas patentes, caso que continúa en los tribunales; por lo que se pronunció por la pronta resolución, al tiempo que reiteró que respetará lo resulto por el juez.

Fayad Meneses comentó que trabajarán para que laboren armónicamente y viendo “cómo logramos el equilibro para el notariado, para que no haya tantos, de tal suerte que ya no resulte importante, gratificante la posibilidad de ser notarios públicos; nosotros habremos de hacer un esfuerzo por brindarle la mejor atención al mejor precio a la ciudadanía, para los trámites que tiene que hacer con los notarios”.

Días antes de concluir funciones, el exgobernador Francisco Olvera Ruiz autorizó 28 patentes de notarios públicos, entre titulares y adscritos, publicadas en el Periódico Oficial de Hidalgo mediante alcances, es decir, sin ser publicitadas en el momento en que fueron avaladas.

Comentarios