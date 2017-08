No seré candidato eternamente: AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró ante legisladores de su partido que “no será candidato presidencial eternamente”, pues dijo, en caso de no conseguir el triunfo en las elecciones de 2018, desistirá en su objetivo de llegar a Los Pinos.

“Les adelanto compañeras, compañeros, que yo me estoy empleando a fondo, pero no voy a estar de candidato eternamente”, dijo López Obrador en un mensaje transmitido a diputados y senadores de Morena durante la reunión plenaria del partido en Toluca.

El dos veces candidato a la presidencia de la República aseguró que “la tercera es la vencida” y recalcó que en caso de perder no habrá cuarta ni quinta oportunidad. Es a Palacio (Nacional) o a Palenque. Así que no es la cuarta. No, la tercera es la vencida. La cuarta no, ni la quinta”, aseguró el político tabasqueño.

López Obrador dijo que el resultado de las próximas elecciones dependerá directamente del pueblo y mencionó que en caso de que la población no vote por Morena, él y sus seguidores quedarán satisfechos por todo lo que hicieron de su parte.

Recalcó que es muy poco el tiempo que queda para conseguir la transformación del país y aseguró que el momento en el que se encuentra su movimiento “es estelar” y le abre la posibilidad de ganar la presidencia. Por último, pidió a los legisladores abrir las puertas a todos aquellos que creen en el proyecto y los convidó a permanecer unidos para conseguir el triunfo.

