Las chicas previsoras no salen de casa sin su Shagbag preparado y listo. Si te preguntas de qué trata ese “outfit” de la moda, no es más que tu bolso lleno de cosas ante una posible noche de sexo. De esa forma, un ligue nunca te pillará desprevenida y jamás tendrás que declinar una oferta que te apetece mucho. Toma nota de todo lo que debes llevar en tu bolso, si compras alguno de los elementos en tamaño viaje te cabrá todo en tu bolso favorito.

Seguramente te habrás encontrado en alguna ocasión en que sales de casa para comprar el pan o dar un simple paseo, la cosa se complica gracias a la llamada de tu mejor amiga y no regresas a casa hasta pasadas las 5 de la madrugada. Por no decir que en ese plan imperfecto has conocido de rebote al chico perfecto para un revolcón, pero recuerdas que llevas puestas esas braguitas feas y gastadas.

Consecuencia: Te vas a casa sin haber comprado lo que querías, pasada de alcohol y con un calentón importante, ya que la cosa estuvo limitada a darle tu número de teléfono para quedar otro día, ya si eso más preparada… Solución: Prepara tu ShagBag.

Lo primero y más importante

1. Preservativos: No debes confiarte en que los lleve él ni de que tú tomas la píldora. Con chicos a los que acabas de conocer siempre son obligatorios.

Continua con…

2. Braguitas limpias: Si pueden ser sexys mejor, porque así podrás cambiarte las que llevas puestas antes o utilizarlas para dormir después.

3. Pinzas de depilar / Cuchilla: Por si tienes algún pelo ninja de esos que brotan sin que te des cuenta en la barbilla o en cualquier otra parte de tu cuerpo.

4. Goma de pelo: Tu melena puede lucir enmarañada y con formas extrañas a la mañana siguiente. Si llevas siempre una goma contigo podrás recogerla en una coleta alta o un moñito para estar mucho más cómoda (también podría servirte a modo de botiquín de urgencias sexual).

5. Toallitas húmedas: La higiene siempre es importante y el olor a sobaquillo no ayuda. Te sentirás mucho más sexy y segura de ti misma si te sientes limpia.

Añade esto también…

6. Cepillo de dientes: Úsalo tanto antes como después del sexo y también a la mañana siguiente. Los hay plegables con mini tubos de pasta de dientes que no ocupan casi espacio.

7. Desmaquillante: No hace falta que cargues con el bote entero, rellena un tarrito pequeño o utiliza toallitas desmaquillantes para evitar levantarte con los ojos como los de un mapache.

8. Cargador inalámbrico: Nunca se sabe cuándo vas a necesitar a tu teléfono listo para poder llamar a un taxi para poder irte.

9. Botella de agua: Hay que mantenerse hidratada al reponer líquidos después de tanto esfuerzo.

10. Analgésico: Si ves que no vas a poder al día siguiente rendir como necesitas después de esa noche de desfase, recurre a un analgésico

de los que no precisan receta médica. En caso de que puedas elegir, siempre es mejor el paracetamol que el ibuprofeno, porque ese último daña mucho más el estómago.

¿Y para una noche de fiesta, una cena o un evento? En ese caso te propongo incluir un pequeño neceser con algunos productos de belleza, pero eso sí, ¡en formato mini! Y para las más atrevidas un mini vibrador tipo bala.

Postdata

Recuerda que los bolsos son extensiones de nosotros mismos, nadie abre un bolso ajeno, hacerlo sería como levantarle la falda a una mujer o tocarle la cara a un hombre, simplemente eso no se hace porque viola nuestro metro de espacio privado, nuestra zona de intimidad. Hay una frontera tácita entre nosotros y el bolso del vecino.

Un bolso es parte del nuestro universo, aunque lo llenemos de cosas cotidianas y de forma rutinaria, aunque lo hagamos sin pensar, allí por dentro vamos nosotros.

