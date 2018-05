Shocking Blue, grupo que a finales de la década de 1960 apareció en la escena musical, siendo una de las primeras bandas importantes del rock en Holanda. Su éxito los llevó a ser parte de la escena roquera internacional.

Shocking Blue (azul impactante) mezcló el rock psicodélico y blues con tendencias al acid rock. Se unieron por primera vez en 1967, siendo el fundador Robbie van Leeuwen, en La Haya, Holanda (Países Bajos). Ese año grabaron su primer sencillo “El amor está en el aire”, que no les dio el éxito esperado. Para 1968 grabaron la melodía “Lucy Brown está detrás de la ciudad”, cantada por Fred de Wilde, que los dio a conocer en su país natal, dándoles el número 21 en popularidad.

Poco después Fred de Wilde salió y fue sustituido por la sensual cantante Mariska Veres, de ascendencia germana y húngara, que había trabajado con el grupo Bumble Bees. Ya con Veres, los Shocking Blue se establecieron como la nueva sensación del rock en su país. Grabaron varios sencillos que estaban influenciados por la onda inglesa. En 1969 presentaron su sencillo “Venus”, que tiene un increíble riff de guitarra, bastante pegadizo, con un ritmo de conducción y una poderosa voz, que los llevó a la fama a nivel mundial, alcanzando en el Billboard Hot 100 el número uno en la unión americana, donde permanecieron tres semanas, siendo el primer sencillo holandés en hacerlo, por el que recibieron un Disco de Oro. Las ventas mundiales superaron los 5 millones de ejemplares, colocando a Mariska Veres como una de las divas en su momento, comparándola por su poderosa estructura vocal con Grace Slick del grupo Jefferson Airplane.

La destreza instrumental de Van Leeuwen, Van der Wal, Van der Beek, y la voz de Veres, les permitió efectuar otros sencillos de igual o mejor calidad que “Venus”; desafortunadamente no volvieron a encontrar la misma respuesta en las listas de popularidad de la unión americana, aunque continuaron con éxito en el continente europeo, gracias a temas como “Poderoso Joe” (1969) y “Nunca te cases con un ferrocarrilero” (1970), ambos temas vendieron más de un millón de discos.

Posteriormente, las canciones “Hola oscuridad” (1970); “Darle una sacudida eléctrica”, “La señora de la flor”, “Fuera de la vista” y “Afuera de la mente” (1971); “Inkpot”, “Rock en el mar” y “Eva y la manzana” (1972); así como “Oh señor” (1973), tuvieron éxito en Europa, América Latina y Asia, pero no lograron impactar en Estados Unidos (EU).

Para 1974, Mariska Veres dejó la banda con la intención de comenzar una carrera en solitario; sus sencillos fueron populares en algunos países europeos, sin conseguir el impacto de su exgrupo.

En 1979, Shocking Blue realizó una reaparición y grabó el tema “Louise”, como su primer sencillo desde su separación y que nunca fue puesto a la venta por razones aún desconocidas; ellos, sin embargo, tocaron en vivo interpretando sus grandes éxitos. En 1984 hicieron otro regreso, grabando algunos temas sin ninguna trascendencia y permaneciendo juntos hasta 1986.

En la década de 1990, Mariska Veres organizó una nueva versión de Shocking Blue, quedando solo como un grupo de culto para nostálgicos. Van Leeuwen posteriormente resurgió con el grupo de folk jazz Galaxy-Lin.

El baterista Van der Beek murió el 2 de abril de 1998 y Mariska Veres falleció el 2 de diciembre de 2006, a los 59 años, después de perder la batalla contra el cáncer. Dejando con Shocking Blue un testimonio musical de 1967 a 1974, 11 discos LP, de los cuales se desprenden 24 sencillos y posteriormente, hasta 1994, otros seis temas.

Diversos grupos han presentado algunas canciones de Shocking Blue, por ejemplo, el grupo Nirvana interpretó el tema “El zumbido del amor”. Su mayor éxito “Venus” ostenta un récord importante, estuvo como número uno en EU en tres diferentes ocasiones: en 1970 con Shocking Blue; en 1981 con Estrellas de los 45 (mix) y en 1986 con el trío femenino Bananarama, todos logrando un éxito rotundo.

Hasta la próxima. Recuerden, es solo rock and roll, pero nos gusta.

Comentarios