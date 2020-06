Imagina por un momento que el planeta recibiera la misma atención que el coronavirus. Cada 30 segundos, escucharías un comercial que te diera un consejo ecológico: “No tires basura”, “Recicla-Reutiliza-Reduce”, “Siembra un árbol”, “compra aparatos amigables con el medio ambiente”, “compra aparatos con bajo consumo de energía o bien, eficiente”. Imagina, seguramente, terminarías haciendo caso a alguno de ellos.

En lugar de “Susana Distancia”, el “Capitán Planeta” te daría el súper poder de reducir el calentamiento global usando menos aparatos de alto consumo como ese sistema de teatro en casa que conectas a tu televisor inteligente, para ver, desde una de esas famosas plataformas virtuales, la serie exclusiva que te gusta; también podría convencerte de usar más la bicicleta para transportarte, para reducir así el consumo de combustibles fósiles y la consecuente emisión de gases contaminantes que tanto nos perjudican. La frase del Capitán Planeta sería más o menos así: “Y recuerda, si no contaminas tú, vivimos mejor todos”.

Si el cambio climático tuviera la misma promoción que el coronavirus, todos los noticieros, a todas horas y en todos los canales, hablarían del deshielo de la Antártida, de la extinción masiva de las especies, del agujero en la capa de ozono y la deforestación. Habría mesas de análisis y discusión por todos lados como cuando se trata de fútbol o de política. Hasta los artistas de televisión y radio hablarían de ello en sus programas de chismes y entretenimiento.

Así como ahora temes a la pandemia y no quieres contagiarte, tendrías miedo al agotamiento de los recursos naturales. En lugar de estar en casa, cuidándote, saldrías a limpiar tu vecindario y plantar árboles. Así como ahora clamas a Dios que esto acabe y pides por las almas de los muertos y enfermos, pedirías por los millones de plantas y animales que a diario mueren a causa del peor virus de todos los tiempos, el ser humano; pedirías a Dios para que esta explotación desmedida acabase. Ojalá Dios tuviera ese poder.

Como nunca en la historia, los países se han unido buscando estrategias para luchar contra un enemigo común: el coronavirus. Y han logrado grandes avances en menos de seis meses. Cosa que no ha pasado en 60 años y en muchas convenciones internacionales. Aún no se acepta ni establece un plan de acción internacional permanente para evitar ese cataclismo en puerta, que, déjame decirte, no es tan lejano cómo crees.

Han muerto alrededor de medio millón de personas por coronavirus en el mundo. Lo cual representa tan solo el 0.

0064 por ciento de la humanidad y es considerado una tragedia colosal. Pero la población mundial sigue creciendo, más o menos nacen ciento cincuenta millones de personas al año y eso nos vuelve una especie insostenible. Conforme se acaben los recursos, morirán más de veinte mil millones de humanos en los próximos 50 años. ¿No sería eso una tragedia peor?, pero de eso, aún no se habla nada en la televisión ni el radio ya que no se ha contratado a un buen publicista como el del coronavirus.

Si en vez de la jornada nacional de sana distancia, existiera el programa nacional de sana existencia, las fábricas se verían obligadas a modificar su infraestructura y logística para contaminar menos, se votaría a favor de las energías renovables en vez de en contra como hoy ocurre en nuestro Senado. El Hoy no circula sería permanente y obligatorio a nivel nacional, sería un crimen imperdonable talar un árbol o realizar una “quema controlada”, práctica tan común en la agricultura actual y que frecuentemente acaba en incendios forestales. Habría multas significativas a quien tirara basura y el reciclaje sería primordial. Todo lo que se gastase en ese programa sería visto como una gran inversión obligatoria para la supervivencia y no como un desperdicio de espacio publicitario. Es más, los medios de comunicación donarían su tiempo.



El cuidado del ambiente sería la misión más importante de todos los gobiernos del mundo y en todos y cada uno de los habitantes del planeta habría una conciencia real y permanente del cuidado del ecosistema, todo eso sucedería si el ambiente tuviera tan buen publicista como el del coronavirus. Ojalá lo encuentre pronto, lo necesitamos urgentemente. ¿Cuánto cobrará?

