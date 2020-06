Pachuca.- La entidad está en el máximo riesgo epidemiológico, debido a su alerta en rojo se mantienen restringidas las actividades en el espacio comunitario. El corte actual que emiten las autoridades federales indica que hay un acumulado de 2 mil 739 casos y 464 defunciones atribuidas a la enfermedad.

La parte activa de la epidemia son 474 personas, es decir, poco más de la quinta parte del total de casos que se han registrado desde que inició la epidemia en Hidalgo.

El sub secretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatell, reiteró que pese a que algunas entidades federativas transitan a alerta naranja (menos grave), “esto no acabará pronto”. Se refirió a que en México y en el resto del mundo, el virus continuará en constante brotes, el objetivo es que este no se salga de la posibilidad de los hospitales de atenderlos.

