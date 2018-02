DAVID PADILLA CORONA /

Tras el sismo de ayer de 7.2 grados con epicentro en Oaxaca, que se percibió en Hidalgo, las diferentes dependencias gubernamentales anunciaron que dieron paso a los protocolos sin que se registraran afectaciones.

De acuerdo con el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos Miguel García Conde, el movimiento que ocurrió a las 17:39 horas de ayer, 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, se percibió en varias regiones de la entidad sin daños o afectaciones.

“En Hidalgo todo en calma y normalidad por el sismo”, escribió el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, la Secretaría de Salud (SSH) informó que en los 16 hospitales y centros de salud que coordina se aplicaron los protocolos de seguridad para revisar la infraestructura, sin que exista ningún daño o problema.

Por su parte, la alcaldía de Pachuca, donde se sintió el sismo en varias colonias, activó los mecanismos de revisión en toda la ciudad; asimismo, las secretarías de Seguridad Pública, Obras y la dirección de Protección Civil reportaron que no existía ninguna afectación.

También, la Secretaría de Seguridad Pública (SSH) permanecía atenta a la recepción de reportes a través del número de emergencias 911 para recibir, coordinar y despachar incidentes en todo el estado.

Omiten priistas protocolo

de evacuación

Pese a que varios asistentes a las convenciones estatal y distritales federales del PRI sintieron el sismo la tarde de ayer, los cientos de militantes priistas no siguieron ningún protocolo de evacuación y continuaron el mitin político. El dirigente estatal indicó que el lugar era seguro.

Al concluir el evento de ratificación a candidatos a diputados federales de cinco distritos y una candidata al Senado, el presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Leoncio Pineda Godos indicó que no suspendieron la actividad para no causar pánico.

“Estamos en un lugar descampado sin riesgo; es una estructura fuerte, sólida, no tiene ningún riesgo, no es un cubo estructural de concreto. El armado es lona con una estructura, esta descampado, no correría absolutamente ningún riesgo, no queríamos causar algún tipo de pánico”, refirió.

Cuando Héctor Pedraza concluyó su mensaje para animar a los delegados a votar por él, algunas personas percibieron el temblor y observaban como las bocinas y parte del enlonado se movían; sin embargo, la mayoría continuó con la votación para ratificar al candidato a diputado federal por el distrito de Ixmiquilpan.

Entre sonidos de sirenas de algunos altavoces, tambores, matracas, tromperas, aplausos y porras, el órgano auxiliar de la comisión nacional de procesos internos en Hidalgo del PRI emitió la ratificación del candidato, y todos ignoraron el temblor.

