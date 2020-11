Sin cubrebocas, ¿capricho o desinformación?

DULCE CRUZ GÓMEZ

Con semáforo naranja, mil 594 contagios y 131 muertes en Mineral de la Reforma, las medidas sanitarias no terminan por caer bien a algunos

Mineral de la Reforma.- Con semáforo naranja, mil 594 contagios por el coronavirus (Covid-19) y 131 muertes, en Mineral de la Reforma las medidas sanitarias no terminan por caer bien a algunos pobladores.

Uso de gel antibacterial, acceso restringido y portar cubrebocas, son algunas indicaciones aplicadas en centros comerciales en estricto apego a las indicaciones de las autoridades sanitarias para su reapertura.

En planta alta y planta baja, un solo acceso y una sola salida. Al entrar, toman la temperatura, colocan gel y verifican que el usuario cumpla con el uso del cubrebocas. Así dan la bienvenida.

Un guardia invita a un cliente a portar la mascarilla, solo trae careta puesta. Imposible acceder sin él, explica el elemento de seguridad, son indicaciones de las instituciones de salubridad.

El usuario, molesto argumenta que no le hace falta el uso del “trapo”. “En ningún otro lugar se me había pedido ingresar con careta y cubrebocas a la vez, me parece absurdo”, reclamó exasperado.

La situación se tensa. El consumidor amenaza con grabar un video del trabajador evidenciando su nombre y “desprestigiar al centro comercial”.

Insiste crispado: “No puedo usar cubrebocas porque me impide respirar, mi médico me dijo que podía evitarlo”.

El ambiente por fin se apacigua. El cliente pide la asistencia de un encargado. Este llega y le vuelve a explicar que son indicaciones que deben seguirse, de lo contrario el centro comercial podría ser multado.

Sin dejar la molestia de lado, el ciudadano decide retirarse. Todo en calma.

