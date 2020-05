Pachuca.- De acuerdo con la tarjeta informativa del IMSS, la devolución de los ventiladores que la delegación hidalguense adquirió a la empresa Cyber Robotics Solutions, no causa ningún daño económico ya que no hubo pago por adelantado. Esta tarde, el instituto informó a nivel nacional que las piezas no cumplen con los requerimientos técnicos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró que tras la revisión de los equipos el pasado 8 de mayo, se percataron de que las especificaciones no fueron cumplidas, por lo que los respiradores serán devueltos a la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del comisionado Federal de Electricidad Manuel Bartlett.

La dependencia confirmó que no entregaron ningún pago, por lo que el IMSS no tuvo daño en sus recursos; cabe señalar que la Función Pública tiene una carpeta de investigación abierta para determinar si hubo o no corrupción en esta compra.

El pasado 30 de abril, la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el IMSS había firmado un contrato para la adquisición de 20 ventiladores a Cyber Robotics Solutions, por un costo de 31 millones de pesos, alrededor de 1.5 millones cada uno; el precio más alto pagado por un ventilador desde que inició la pandemia por el Covid-19.

