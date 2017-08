Sin problemas para que IEE rinda informe financiero

Pachuca

Ante la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que el Instituto Estatal Electoral (IEE) rinda informe anual financiero, el consejero electoral Salvador Franco Assad consideró que no habría problema en hacerlo.

“La transparencia debe ser total y absoluta en todos los órganos de gobierno, yo no le veo ningún problema, si las cosas se hacen bien tendrán que rendirse las cuentas adecuadas”, indicó.

Según el acta de la 12 sesión ordinaria de la mesa técnica para la reforma al código electoral, el PRI propuso que la consejera, además de rendir un informe anual de actividades administrativas, también deberá dar cuenta de las finanzas del instituto.

Tal propuesta fue respaldada por los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza, Encuentro Social (PES), Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano (MC) y del Trabajo (PT).

“Quizá lo que ellos pretendan es que sea con mayor amplitud y claridad; desde luego tenemos autonomía en el manejo de las administración y rendimos cuentas y somos auditados, creo que no hay ningún problema en que podamos clarificar cómo se gastan los recursos”, opinó.

En entrevista, Franco Assad mencionó que el consejo general del IEE es partidario de la transparencia y rendición de cuentas, además en el último informe de actividades estuvo inmerso el tema administrativo y financiero.

Sobre si el organismo público electoral local ya recibió invitación para integrarse a la mesa política, el consejero afirmó que todavía no, pero existe disposición en caso de ser necesaria su presencia.

“Hasta donde tengo conocimiento todavía no, sé que hay diversas posturas tanto desde que nos inviten como oyentes o como sugerentes, pero creo que toda aportación es enriquecedora y estaremos a disposición”, sostuvo.

No votes yet. Please wait...

Comentarios