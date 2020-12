Sin restricciones, “tratantes” operan en redes sociales

EUNICE L RODRÍGUEZ

Empresas “fantasma”

A través de empresas “fantasma” favorecidas por el anonimato de las redes sociales, agrupaciones dedicadas a la explotación sexual, como las desmanteladas en el vecino estado de Puebla en noviembre, estarían coaptando a mujeres para lucrar con sus cuerpos. Esa sería una de las varias teorías que dan una respuesta parcial a los cientos de familiares que buscan a sus seres queridos entre restos en la morgue o listados de rescate en otras entidades.

Con promesas de nutridos salarios a cambio de pocas horas de labor u ofertas para estudiantes sin experiencia, los “tratantes” engancharían prospectos para luego citarlos y hacerles propuestas ajenas al anuncio de la supuesta fuente de sustento, aprovechándose así de la necesidad de las más jóvenes.

Ese modo de operación fue relatado en los testimonios de 20 mujeres de entre 18 y 35 años que decidieron compartir su experiencia para la presente investigación; al ser asiduas usuarias de la plataforma Facebook, a través de grupos de compra-venta y ofertas laborales es donde se toparon con el gancho, no obstante, la intención final de los reclutadores sería atraer candidatas para realizar trabajos sexuales. Sus identidades serán omitidas por motivos de seguridad.

Luego del rescate de 74 personas en Puebla que se encontraban recluidas como esclavas sexuales, algunas de ellas de origen hidalguense, familiares, activistas y medios de comunicación cuestionaron a las autoridades el posible modo de operación de las células delictivas sin que hasta el momento, más de 30 días después, exista una respuesta certera; el tema parece, incluso, haber quedado en un “carpetazo” más del sistema judicial mexicano ausente.

Internet, gancho de pesca

Internet podría ser la red que acerca a los depredadores de “trata” a sus víctimas tomando en cuenta que en México hay 80.6 millones de usuarios de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares hecha en 2019.

En la entidad, se estima que seis de cada 10 habitantes pueden acceder a ese servicio, lo que representa un millón 468 mil 579 conectados que interactúan en ese otro mundo.

Los grupos de Facebook creados con fines de compra-venta o búsqueda de empleo son el terreno idóneo para que los “padrotes digitales” encuentren sus objetivos con facilidad, tal como lo relató AJM.

“Asistí a una entrevista laboral en Fernández de Lizardi, Pachuca, en la cual no me preguntaron sobre mis empleos anteriores… El tipo me preguntó: ‘¿Qué me gustaba hacer en el ‘cuchichuchi’?’. Al final, me dijo que él me pondría más bella por dentro y por fuera. Desgraciadamente, hay muchos tipos aprovechándose de la situación para hacer cosas horribles.”

Ella decidió compartir su experiencia para que otras no cayeran en la trampa, pues alertó, la supuesta firma reclutaba mujeres para obligarlas a tocar y ser tocadas por los hipotéticos clientes. Esos detalles no eran publicados, sino que se les notificaron a las interesadas una vez en la entrevista.

Las ofertas de ese tipo se multiplican por decenas al día en grupos como “Bolsa de trabajo Pachuca” y nombres similares a pesar de la vigilancia de los administradores que imponen sus propias reglas en un escenario donde en realidad no existe la ley.

Es así como el uso masificado y casi obligatorio de las redes sociales ha trasladado a la sociedad a un cosmos digital donde conviven con amigos, familia, pero también criminales que ejecutan sus operaciones aprovechándose del anonimato.

El terreno queda despejado, además, abonado por la fácil disponibilidad de información personal de los usuarios y la apatía de estos para denunciar cualquier actividad fraudulenta ante las autoridades en el mundo real.

Entre nosotras nos cuidamos

Los grupos que reúnen a personas con intereses comunes en las plataformas sociales se convirtieron en Hidalgo en refugios virtuales para cientos de mujeres que viven con miedo. Desde comunidades para denunciar de manera anónima los perfiles de los agresores, hasta fotografías o videos de seguridad donde se exponen los llamados “levantones”; esa forma de organización representa un nuevo sistema de alarma vecinal en el que las usuarias confían.

De acuerdo con las respuestas de las entrevistadas, la desconfianza no solo la sienten contra los delincuentes en las calles, sino también contra sus propias autoridades que en ocasiones son las primeras en poner en tela de juicio sus relatos como víctimas.

Bajo ese contexto, los grupos para compartir alertas, información de interés y sus propias opiniones funcionan mejor como un escudo que las blinda de los potenciales peligros afuera que cualquier estrategia de color rosa o naranja.

Los testimonios son mudos

Al menos 20 mujeres entrevistadas en noviembre afirmaron ser testigos de la existencia a plena luz del día en el estado de individuos que solicitan empleadas para labores que en apariencia serían comunes como: “estilistas, modelos, secretarias o ayudantes”, pero luego de solicitar más información los ofertantes les revelarían sus verdaderas intenciones: trabajo sexual.

PM mostró una captura de pantalla donde el usuario Chavarría Danny prometió un puesto de fines de semana con excelentes ingresos en la superficie, pero ya en mensaje privado la realidad fue otra.

“Solicito empleada que quiera trabajar de lunes a viernes o fines de semana excelentes ingresos diarios (sic)”, citaba el post hecho para enganchar. Minutos después, vía mensaje, detalló entonces que la vacante era para dama de compañía o escort: “Hola linda te interesaría ser Escort, son ingresos de 1200 a 3000 diarios nena. SIN OFENDER BONITA. El cliente te paga antes de iniciar, cero pruebas, todo es pago en mano (sic)”.

El encuentro nunca se concretó, pero el usuario sigue activo y con regularidad publica en otras páginas en busca siempre de menores de 25 años.

LA fue interceptada también de esa forma por Karla, quien decía ser representante de marcas de varios giros y le prometió una plaza de medio tiempo en una agencia de edecanes cuyo nombre y ubicación no quiso revelar.

“Mira somos una empresa nueva en el estado de Hidalgo y venimos renovando imagen ya que las marcas quieren caras nuevas ya no quieren a las mismas chicas las cuales son siempre las mismas. Nosotros le trabajamos a varias marcas de aceites, gasolineras, antros, tiendas departamentales y salones de eventos. Con nosotros como tal no es un empleo fijo por eso hablamos honesta solo sería en tus ratos libres sin intervenir en tus actividades cotidianas, por lo regular nuestros eventos solo son fines de semana (sic).”

JDN contó cómo a ella ni siquiera le intentaron maquillar la verdad, aunque pidió informes sobre una vacante de “ayudante general”, detrás de la pantalla alguien la invitó a obtener dinero a cambio de sexo.

“En dos ocasiones he preguntado sobre vacantes de ayudante general o empleo de fin de semana. Ambas ocasiones fueron muy directos y ni siquiera intentaban persuadirte ni nada, van al grano y te dicen que quieren una acompañante para irse a un hotel, solo una o dos horas, todo discreto y con buena paga.”

Textos similares fueron compartidos junto con evidencia del ofrecimiento por SS y MM, quienes cumplen con la edad requerida; a la última incluso le revelaron la ubicación de su destino.

“Estamos contratando meseras para un bar esta ubicado en epazoyucan nosotros nos encargariamos de tu transporte seguro es como de fichera (sic).”

Un fantasma que intimida

De entre todos los testimonios, uno en especial podría ser la evidencia de una organización más consolidada y con una forma identificable de operar debido a que la firma señalada incluso cuenta con logotipo y razón social en apariencia.

AJM contó cómo en febrero acudió a una entrevista de trabajo en la calle Fernández de Lizardi, justo detrás de la conocida zona de hospitales de la capital hidalguense, en respuesta a la vacante “ama de llaves o administradora de condominio”; sin embargo, su encuentro se tornó incómodo cuando el hombre que la cuestionaba le hizo preguntas sobre su vida personal y preferencias sexuales.

Decidida a que nadie más fuera una víctima potencial de un negocio de dudoso actuar, publicó su relato en su cuenta personal de Facebook, la cual en cuestión de minutos tuvo cientos de réplicas que afirmaban haber pasado por la misma situación en las mismas oficinas. Sin embargo, al día siguiente fue amenazada por un supuesto representante legal de Argenta Recursos Humanos SA, quien le notificó que sería demandada por difamación.

“Hablando en otros grupos de dicha situación pude ver cómo había muchas otras chicas a las que les habían preguntado lo mismo o cosas peores”, recordó.

Ella envió la documentación propia de quien busca emplearse al correo que le proporcionaron antes de reunirse con el reclutador, de allí habrían obtenido su número personal.

“En atención a tu difamatoria publicación realizada el día de ayer, te comentamos lo siguiente: hemos revisado cuidadosamente la videograbación de tu entrevista en la cual no encontramos ninguna falta de respeto ni de ética profesional… Videograbación en la que por cierto apareces muy sonriente, cómoda y cooperadora, ¿acaso te molestaste porque no te seleccionaron?”, refiere parte del mensaje que usaron para amedrentarla.

Al acudir al inmueble descrito por la denunciante, fue constatado que las oficinas ya estaban en renta, lo cual coincide con el cambio de dirección que recientemente realizaron en su página oficial a la Ciudad de México. También, se encontró que la razón social que usan no está legalmente constituida y de hecho el título principal lo ostenta una factoría española dedicada a los productos de cerámica. El portal oficial www.grupoargenta.com.mx/ está deshabilitado y la última actualización registrada fue el 27 de julio, cuando de nuevo buscaban una “dama muy bien presentada”.

A pesar del trago amargo y el riesgo al que estuvo expuesta, AJM no presentó una denuncia formal, por lo que las autoridades en Hidalgo desconocen los mínimos detalles de la existencia de alguna agrupación, persona o empresa que pudiera estar incurriendo en conductas ilícitas.

Recomendaciones de la Policía cibernética

Sobre los protocolos de prevención y atención a delitos cibernéticos, la Policía con grado primero Anabel Serrano Hernández, responsable del área de prevención, detalló que hasta el momento no han recibido alguna querella o petición de orientación de usuarios engañados con ofertas falsas con fines de explotación sexual.

“No hemos recibido una denuncia como tal… No niego que pueda pasar; el hecho de que no contemos con estadísticas no quiere decir que no exista”, enfatizó.

Sin embargo, subrayó que sí han sido reiterados los casos de defraudaciones por supuestos jefes que piden depositar alguna cantidad para cubrir un examen antidoping como requisito para ser contratados. Al ser apócrifa la empresa y la promesa, los afectados nunca recuperan lo invertido y en ocasiones quedan expuestos a ser nuevamente víctimas, pues también proporcionan identificaciones oficiales.

“Una buena cantidad de vacantes que se ofertan en redes tienen un buen margen de falsedad. Todavía antes de la estafa les piden información privada de la cual hacen mal uso. Para ganarse la confianza de una segunda víctima, envían la información de la primera y así de nuevo obtienen dinero”, lamentó la oficial.

Serrano Hernández consideró que el desencanto para declarar agravios cometidos en el mundo digital con las instituciones gubernamentales puede deberse al estigma de la ineficiencia de su actuar o por desconocimiento de los ciudadanos sobre las verdaderas atribuciones que cada área tiene. Por ejemplo, en el caso de la Policía cibernética que funge como un órgano preventivo y no punitivo.

Por esa razón, Serrano Hernández recordó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y los jueces de control son las figuras capaces de recibir y dar seguimiento a denuncias como tal.

Invitó a los internautas a no conformarse con realizar los reportes solo en el plano virtual, en caso de sufrir cualquier tipo de agresión o problemática, sino también acudir también acusar ante los representantes competentes, ya que de otro modo los criminales podrían cerrar una cuenta para abrir otra y seguir operando en la impunidad.

Los vecinos encuentran víctimas; en Hidalgo aún las buscan

El 3 de noviembre del presente, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que a consecuencia de varios operativos desplegados en el centro histórico de la capital, 74 mujeres fueron rescatadas procedentes de al menos 12 entidades, entre ellas Hidalgo. Se habló que también había ciudadanas de Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz. El reporte evidenció que las reclusas eran usadas para trabajos forzados sexuales.

La respuesta ante el hecho sin precedentes no se hizo esperar y activistas tamaulipecas exigieron a las autoridades poblanas proporcionar mayores datos sobre las víctimas con el objetivo de verificar si alguna estaba en las bases de datos de extraviadas para realizar los trámites correspondientes y que fuesen devueltas a sus hogares. La presión fue tal, que en las primeras horas del 4 de noviembre comenzó a circular una supuesta lista donde se enumeraba la información personal de al menos 60 de ellas, para que fuesen identificadas cuanto antes. En el documento, fueron expuestos los presumibles nombres completos y fechas de nacimiento.

No obstante, tras dos días de intenso movimiento mediático la propia FGE desmintió la veracidad del documento al enfatizar que difundirlo sería violar los derechos humanos de las implicadas y revictimizarlas. Esa declaración dejó en tela de juicio si las identidades correspondían en verdad a personas privadas de su libertad o si la misma institución ocultaba cifras para encubrir a algún conjunto delictivo.

Mientras tanto en Hidalgo, familiares de jóvenes desaparecidas cuyo paradero sigue siendo desconocido voltearon su atención hacia la región vecina con la esperanza de encontrarlas con vida.

Paulina María N, acompañante de la búsqueda de Carla Donají, ausente desde el 22 de septiembre de 2018, detalló que al conocer la relación, los padres de la joven se esperanzaron en coincidir con su nombre a pesar de que a dos años del inicio de su búsqueda el caso no ha avanzado en lo más mínimo y no hay indicios que apunten a que permanece siquiera en el centro del país. “Su madre creé firmemente que se la llevaron a Tijuana; que ella está allá”, afirmó.

En las mismas condiciones optimistas concordó la feminista Martha Canseco González, quien en respuesta a la declaración de Paula afirmó: “Ya hicimos contacto con las autoridades de Puebla, estamos actuando de manera coordinada”. Sin embargo, ningún comunicado oficial llegó de parte de los representantes estatales e incluso la Asociación Sonrisas Pérdidas negó haber tenido conocimiento de algún enlace real.

“No se tiene ningún contacto con la fiscalía de Puebla… No se encontró a nadie de Hidalgo que estuviera en esa lista en nuestra base de datos. Revisamos los registros desde 2015 hasta 2020 y no hay ninguna ficha que coincida con esos nombres”, abundó el área de comunicación social.

Solo hay rastro de los desaparecidos en las cifras

Sonrisas Perdidas insistió en la necesidad de una declaratoria de alerta en la entidad, debido al creciente número de casos de desapariciones aunado a la baja eficacia de los protocolos de las instituciones públicas para dar con su ubicación.

De acuerdo con sus números, con corte hasta los primeros 10 días de noviembre, en Hidalgo 227 personas fueron reportadas como no localizadas, de las cuales 152 finalmente fueron recuperadas con vida; en cambio, 54 aún no son halladas y de 21 solo fueron ubicados sus restos.

En contraste, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Hidalgo (CBPEH) reportó que de las 167 desapariciones entre el primero de enero de 2019 y al corte de octubre de este año, 110 fueron localizadas, lo que demuestra una efectividad del 75 por ciento, más que 12 meses atrás.

Pese a cifras, autoridades niegan redes de “trata”

Aunque en reiteradas ocasiones el gobierno de Hidalgo ha negado la presencia de agrupaciones asociadas al crimen organizado, son cada vez más incisivas las manifestaciones, bloqueos y marchas de la sociedad civil organizada para pedir por el rastreo y justicia de los no localizados.

Casos tan mediáticos como los reportes de extravío de Carla Donají Téllez Valdez, Sebastián Yáñez Gómez o Mariana Zavala Escamilla han encendido los reflectores nacionales sobre la posibilidad de que en el territorio se esconda uno de los tentáculos de “trata” más importantes, asentados en demarcaciones vecinas.

La entidad ocupa uno de los primeros 10 puestos a nivel República con más carpetas abiertas por “trata”, tomando en cuenta los datos sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dados a conocer durante el primer semestre de 2020.

Hasta el 30 de mayo, en las oficinas de la PGJEH habían sido recepcionadas siete quejas por presuntas víctimas, todas mujeres.

A pesar de ese panorama, los recursos destinados a la procuraduría u otra figura especializada para atender los hechos en la materia se redujeron dramáticamente en 2016, cuando pasaron de 206 mil 200 pesos a tan solo 98 mil 100, según lo compilado en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “Diagnósticos sobre la situación de la ‘trata’ de personas en México 2019”.

Sociedad vive con miedo

Al inicio de noviembre, el Congreso local y diputados de la comisión de seguridad ciudadana y justicia pidieron a las autoridades fortalecer las estrategias para erradicar las desapariciones, ya que consideraron que ante la percepción de la sociedad la inseguridad va a la alza y no hay datos firmes que ayuden a encontrar a quienes no están.

Las marchas por la paz ya forman parte del movimiento cotidiano en las calles del estado, al igual que los letreros, pancartas, lonas y réplicas por cientos en las publicaciones de redes sociales con los rostros de jóvenes que salieron de sus hogares y ya no volvieron. Mientras sus fichas sigan en un archivero burocrático, permanecen también como las presuntas del material de provecho para los empresarios de la esclavitud sexual.

De continuar el fenómeno, no solo crecería la incertidumbre entre los ciudadanos, sino la desconfianza en sus figuras de autoridad, incapaces de transmitirles certeza jurídica, o peor aún, que son indiferentes al dolor de familias enteras que pierden todo levantando cada piedra para volver a ver el rostro de quienes aman.

