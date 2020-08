Sin rezago en colocación de créditos Infonavit

En Hidalgo, al corte del 31 de julio habían sido otorgados 5 mil 20 financiamientos

Pachuca.- Pese a la contingencia sanitaria y la desaceleración por la que atraviesa el sector inmobiliario, no hay rezago en el cumplimiento de la meta de colocación de créditos de casas en Hidalgo, aseguró en entrevista para este diario el titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en la entidad, Óscar Gallegos Ramírez.

De acuerdo con el funcionario federal, la meta anual de inserción de financiamientos del organismo a nivel local es de 9 mil 334, la cual se conforma de diversos productos, no únicamente del crédito hipotecario.

De esa forma, al corte del 31 de julio, la representación de Infonavit en Hidalgo había colocado 5 mil 20 créditos, de los cuales 3 mil 884 son hipotecarios, 686 están “en tubería”, es decir, en proceso de formalización ante el Registro Público de la Propiedad.

En tanto, 550 más corresponden al esquema denominado Mejoravit, mediante el cual se otorgan créditos para realizar mejoras a los hogares.

Considerando esas cifras, apuntó Gallegos el Infonavit registró avance del 99.9 por ciento en la meta prevista para el periodo enero-julio.

“La verdad es que vamos bien, porque contra todo pronóstico, a pesar de la situación económica desde el 20 de marzo que se declaró la pandemia, la cartera vencida también se reporta estable”, dijo.

Aunque a la fecha el avance en la colocación de financiamientos se reporta favorable, Gallegos Ramírez señaló que no es posible asegurar que la meta calculada para 2020 se cumplirá como está programado.

“Yo no puedo anticiparlo, estamos trabajando para ello, pero no sabemos, lo que sí puedo hacer es que vamos a hacer el mejor esfuerzo para lograr la meta, pero no sabemos que pudieran suceder en los siguientes cinco meses y que nos puedan desacelerar la colocación de créditos”, comentó.

A inicios de mes este diario dio a conocer que el Infonavit había ejercido apenas 2 mil 741 créditos en Hidalgo de una meta de 9 mil 334 programados, de acuerdo con información proporcionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

No obstante, de acuerdo con el delegado de Infonavit, esa cifra no consideraba las otras variables de financiamiento que otorga la dependencia arriba referidas.

Comentarios