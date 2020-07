La pandemia, la cuarentena y el confinamiento en sí han traído múltiples consecuencias en nuestras actividades cotidianas. Desde quien modifica sus esquemas de trabajo y hábitos alimenticios, hasta quien ve afectados sus ciclos circadianos y horas de sueño, mezclas que, en conjunto, derivan en distintas formas de energía psíquica que desembocan –entre otras maneras– en manifestaciones de creatividad y arte.

Una de ellas fue la expresada por el maestro Anuar Jotar Magdaleno, quien haciendo gala de su radiofónica voz contribuyó en las redes sociales oficiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) con la declamación –entre varias más– del poema “Ensueño”, del tabasqueño Auldárico Hernández.

Uno es inquieto, jocoso e insomne, por ello, en cuanto escuché la declamación y vi el título de la obra me vino un chispazo de chusca inspiración que, a la mitad de la noche, me hizo trasladar la belleza de dicha poesía a la mundanidad de mis circunstancias.

Cabe mencionar que el presente es un divertimento que no pretende faltar al respeto ni atentar contra el sublime arte del autor original de la obra ni mucho menos contra el comunicador universitario. Es solamente una muestra más de lo que las noches de insomnio en esta cuarentena nos pueden llevar a crear.

Por tanto, y sin más ni más, les comparto mi poesía “Sin sueño” como una parodia de estos trágicos insomnios. Me permito colocarlo junto al texto original y, ya ustedes, decidirán cómo quedó.

Espero resulte de su agrado.

“Ensueño”

Del poeta tabasqueño Auldárico Hernández.

Niño

hermanito Jaguar

casta

espíritu

de mística indomable

tu fuerza será de la tierra

el Sol

el agua

el aire

y el fuego emergen de tu pecho

de tus ojos y de tus manos

El poderío de tu alma

viene de las estrellas

donde habita la fábula

de tus primeros sueños

duerme

duerme

duerme con el vuelo de las garzas

con el silencio de la selva

con el arrullo que nos dan los ríos

eleva tu sueño en las nubes

y desde los picachos de las cumbres

detente y mira a tus hermanos

Niño

hermanito Jaguar

ya es hora que despiertes

aquí los tambores y tuncules

están llamando

ven con el colibrí

viajarás en los pueblos

y hallarás en cada hermano

una mirada de tristeza

sumido en el insomnio

de una derrota ancestral

Tú ya no bajes la mirada

despierta…

despierta…

únete a las olas

únete al viento

elévate con las águilas

habla con otros jaguares

toma el hacha

el machete

haz con ellos la libertad

de tus hermanos

pide con ello

tu justicia

mi justicia

nuestra justicia…

“Sin sueño”

Yo

*Pero inspirado en el poema “Ensueño” de Auldárico Hernández (el que, por cierto, hace poco recitó Anuar Jotar).

Sueño

sueñito, soñar

calma

onírica

me cae que inalcanzable.

Pereza al tomar una siesta

sopor

letargo

ocio

y reposo que emergen si una me echo.

Cerrar ojos y cruzar manos.

El poderío en pijama

al salir las estrellas

cuando inician las fábulas

del amodorramiento.

Duermo

no duermo

más vivo con el gusto de ser garza

con el bullicio de su esencia.

Buscando arrullo en que se quite el frío

alzo mi anhelo hasta las nubes

y cuando me doy cuenta que no pude,

me paro y tapo con más trapos.

Sueño

sueñito, soñar

por favor no me despiertes

aunque suenen alarmas y tambores

no estés fregando

ve a enchinchar por allí

vete a algún otro pueblo

y verás que algún paisano

se quita la somnolencia

sin padecer insomnio

ni haber dormido fatal.

Tú ya no pruebes la cabeceada

jetea…

jetea…

duerme y no hagas olas

duerme, aunque haga viento

encomiéndate a las ánimas

duerme como otros carnales

cambia almohadas

toma leche

busca así la oportunidad

de estar soñando.

Logra con ello

tu dormida

mi dormida

nuestra dormida…

