Lamán Carranza

Funcionario

Pachuca.- El gobierno del estado trabaja actualmente en los estudios de prefactibilidad, mismos que son determinantes para ver los requisitos técnicos de lograr el Sincrotrón, indicó el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez; y señaló que aunque no tenga presupuesto etiquetado, el proyecto será llevado a cabo.

“No es un obstáculo que no se hayan destinado recursos, vamos a salir adelante con nuestros propios recursos, porque hay muchos aliados en torno al Sincrotrón; México es una de las 15 economías del mundo y no puede darse el lujo de no tener uno, porque alivia problemas de fondo y evita estar gastando de manera paliativa”, refirió el funcionario.

El titular de Planeación comentó que el proyecto no concluirá durante la actual administración, sin embargo, habrá avances notorios sumados a los que ya hay.

“Que el Sincrotrón no se vaya edificando físicamente no quiere decir que no se vaya a hacer, hay muchos elementos que se tienen que ir armando, diagnósticos, estudios y estamos en ese camino”, comentó.

Detalló que actualmente están en fase terminal de los estudios de prefactibilidad, “y esos son determinantes para ver los requisitos técnicos de lograr un Sincrotrón”.

Sobre la falta de asignación de presupuesto del Congreso estatal para el proyecto, comentó que “además de respetable, no quiere decir que no vamos a continuar en el camino de hacer el Sincrotrón”, por lo que continúan con la idea de buscar recursos internacionales.

“Hay recursos en el mundo, lo que nosotros estamos analizando es con qué países nos podemos aliar para dar un viraje a la estrategia del Sincrotrón, y en ese camino estamos”, indicó.

Carranza Ramírez recordó que el complejo tecnológico resolverá problemas de fondo, “ataca la pobreza, la carencia, los problemas de seguridad alimentaria y por eso se tiene que hacer el sincrotrón, tarde que temprano se tiene que hacer y se va a hacer”, finalizó.

