La presidenta del Congreso local María Luisa Pérez Perusquía calificó como grave el caso de los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo origen se encuentra en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La legisladora de extracción priista dijo ayer en entrevista que por ello es importante que entidades puedan ejercer la fiscalización al margen de las instituciones, “para que se generen los contrapesos requeridos”. Habría que decirle a la legisladora que el mecanismo ya existe y que por eso la ASF, que depende del Poder Legislativo federal, contrapeso del Poder Ejecutivo federal, encontró las tranzas que, tan solo en lo que se refiere a Hidalgo, implican el desvío de más de 955 millones de pesos. Lo que quizá debería reflexionar la diputada es que nuestro sistema de contrapesos falla después, al momento de impartir justicia. En el caso del megadesvío detectado por la ASF, no hay certeza respecto a lo que ocurrirá después. Es decir, la ASF ya presentó las evidencias del robo al erario público, pero no hay certeza respecto a si la Procuraduría General de la República presentará correctamente las pruebas que lleven al Poder Judicial a condenar a los responsables. Ahí es donde se rompe nuestro sistema de pesos y contrapesos. No es necesario, como piensa la diputada Perusquía, crear nuevos órganos de control, sino hacer que se aplique la justicia en nuestro actual sistema. De filón. Y hablando del Congreso local, ayer el presidente del Patronato Universitario Gerardo Sosa Castelán habló ante la prensa sobre el papelón que está haciendo el Congreso local al presentar un recurso de revisión al amparo concedido a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) respecto al intento de violación a su autonomía. Al pedirle su opinión, Sosa Castelán, quien por cierto aclaró que no será candidato en este proceso electoral, dijo que lo único que está haciendo el Congreso es el ridículo. Pero hay que esperar a que lo diga un juez en términos jurídicos. Ya veremos.

