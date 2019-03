SOBRE UAEH NO HAGO JUICIOS ANTICIPADOS

Sin información oficial contra UAEH: Fayad

Pachuca.- El gobierno del estado no realiza juicios a priori y no cambiará su relación con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ante los señalamientos en su contra, indicó el gobernador Omar Fayad Meneses, quien confirmó su asistencia a la inauguración de obras y al aniversario de la máxima casa de estudios de la entidad.

Lo anterior, luego que la Autónoma de Hidalgo fue señalada en un programa radiofónico de estar implicada en indagatorias de la unidad de investigación financiera de la Secretaría de Hacienda.

“No tengo ninguna información oficial, no me guio solo por lo que aparece en los blogs, en los diarios, medios de comunicación o en los comentarios de los periodistas más importantes de este país.”

El gobernador comentó que emitirá una postura hasta tener información oficial, “mientras para mí no sea oficial, es un tema que aparece en los medios que finalmente tendrá que aclararlo la universidad”.

Además, subrayó que no hará “juicios a priori y las noticias no cambiarán mi relación con la UAEH, le he ofrecido que estaré presente en las inauguraciones de las obras la próxima semana, como el aniversario de la propia universidad y esto no varía absolutamente nada mi voluntad de seguir construyendo una mejor relación con la universidad”.

Fayad comentó que cuando la unidad de investigación financiera de la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) o la Fiscalía General de la República (FGR) emitan información fidedigna, “entonces emitiré un comentario al respecto, pero no quisiera anticiparme absolutamente a nada hasta que esto sea parte de información oficial y no simplemente comentarios en los medios”.

Respecto al reciente hackeo de la cuenta de Facebook de la UAEH, el gobernador comentó que instruyó al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado para que ofrezca todas las facilidades para que se presenten las denuncias respectivas.

Agregó que cuando la Secretaría de Hacienda, el SAT o la FGR emitan datos fidedignos, hará comentarios al respecto; mientras tanto, acudirá a la inauguración de obras y al aniversario de la máxima casa de estudios de la entidad

