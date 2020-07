Quizás no exista un autor que se haya detenido a meditar las implicaciones de un encuentro humano extraterrestre como Stanislaw Lem.

En general, la situación tiende a plantearse como una idealización infantil en la que se pierden de vista factores fundamentales: procesos cognitivos y comunicación mediante una lengua.

Solo en Arrival (2016), cuando la lingüista empieza a entender cómo debería desarrollarse la comunicación, por primera vez en la historia del cine apreciamos de manera gráfica lo que representaría emitir códigos por completo ajenos al conocimiento humano, así como recibirlos y en función de ello sostener una conversación.

Sin embargo, hay un problema de fondo. Aunque nos enorgullecemos con la afirmación de que los seres humanos podemos entendernos, se trata de una mentira olímpica, porque a la hora de compartir conceptos resulta que estos primero están mediados por los entornos sociales, después por supersticiones y convicciones.

No importa qué formación ni cuán sólidas sean sus bases, si una persona tiene una idea en torno a algo, no importa que esté en contradicción con hechos comprobados por la ciencia, cualquier afirmación que haga se basará primero en aquello en lo que tiene afinidad con sus creencias, no con su conocimiento.

Sobre esa convicción, ¿cómo se espera el contacto con una especie extraterrestre, si la comunicación con la propia humanidad es un rotundo fiasco? Precisamente con ese punto de partida, primero la estructura propia que guía nuestra percepción de la realidad, sobre todo aquella que no mostramos al mundo pero nos determina, es la que refiere Solaris.

La premisa del argumento es fabulosa: la humanidad llega a un planeta bautizado Solaris, lo que nadie alcanza a imaginar es que se trata de una entidad inteligente; el cuerpo entero es un cerebro y sus océanos son de líquido cefalorraquídeo. Cuando los humanos llegan a la superficie para explotar los recursos del planeta, la reacción de Solaris es verlos como parásitos y rechazarlos con ataques psíquicos que comprometen la estructura mental de los astronautas.

Aunque no faltan quienes dudan de la veracidad de las afirmaciones, hay quienes han comprobado de primera mano que, en efecto, Solaris no solo tiene vida propia, también es un intelecto de magnitud planetaria y cuando los humanos quieren establecer contacto, las palabras se acaban al pretender un intercambio con una inteligencia más allá de lo conocido por el hombre.

Así como Solaris, la siguiente novela de Stanislaw Lem sobre un tema parecido es La voz de su amo sobre un mensaje que llega de las estrellas, pero solo es posible descifrarlo con la intervención de un ejército de científicos de diferentes disciplinas.

El genio de Lem es de tal forma aplastante a la hora de plantear la inutilidad del intelecto humano para entender los recursos extraterrestres, que planteados con una metodología científica su obra hace pensar no sin una sensatez fabulosa, que muy probablemente se hayan hecho cientos de intentos y ninguno de ellos fue entendido ni detectado por el hombre, porque nuestra inteligencia no ha evolucionado hasta el punto de captar los posibles mensajes que otra civilización podría mandarnos.

El mismo Carl Gustav Jung en Sobre cosas que se ven en el cielo refiere que los avistamientos OVNI tienen más relación con el sujeto moderno, quien ante la incapacidad para elaborar las modificaciones y cambios sociales que le rodean, los proyecta al exterior bajo la forma de visitas de seres alienígenas, como sucede en estos momentos con las noticias de avistamientos OVNI, incluso en las páginas de diarios prestigiados.

Pero de la mano de Flowers for Bodysnatchers, grupo ambiental cuyo nombre hace homenaje a la cinta clásica de la década de 1950, como en cada uno de sus álbumes que refieren a una obra sea libro o película, tienen también una versión propia de Solaris.

