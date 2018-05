Dijo que el gobierno está asustado de ver que un grupo con conocimientos y preparación pueda gobernar

Pachuca.-

La candidata a diputada federal por el distrito 06 de Morena Lidia García Anaya comentó que el Grupo Universidad está conformado por personas preparadas que son “la parte pensante del estado”, por lo que enfatizó estar orgullosa de pertenecer a ese equipo.

“A mí me da orgullo pertenecer al Grupo Universidad porque somos un grupo de académicos, de personas preparadas, pena me daría pertenecer a un grupo como el del Perro (Pelcastre), que además es un grupo de choque del PRI.”

Lo anterior fue externado por García Anaya tras ser cuestionada por un alumno durante la jornada de foros con los candidatos para diputados federales del distrito 06, que se desarrolló ayer en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la UAEH.

Al respecto, la aspirante al Congreso de la Unión también destacó que los recientes ataques en contra de su candidatura y la de sus compañeros académicos se da a raíz de que el gobierno “está asustado por ver que un grupo con conocimientos y preparación pueda gobernar”.

Asimismo, explicó que los recientes rumores respecto a que el Grupo Universidad desapareció los números de las revista Proceso en donde aparece un artículo del presidente del Patronato Universitario Gerardo Sosa Castelán son falsos, pues dicho escrito no mencionaba nada que no hubiese aparecido en otros medios.

“Esos rumores son falsos y mal intencionados, la revista fue retirada más bien por un artículo sobre (Ricardo) Anaya respecto a sus ingresos turbios y los de su esposa, que incluso es la portada, y evidentemente a alguien no le convenía que saliera”, indicó.

En ese sentido, igual resaltó que Sosa Castelán, quien ha sido atacado en diversas ocasiones por grupos en el poder, es el presidente de un Patronato que ha dotado a la Autónoma de Hidalgo de muchos recursos que no cubre el presupuesto destinado para la casa de estudios y que han servido para becas y horas extras de académicos, entre otros beneficios.

Por lo que recalcó estar orgullosa de pertenecer a un equipo de trabajo conformado por profesores y personas preparadas que desde hace años “se comprometieron con la educación en la entidad”, pues recordó que hace apenas unos años la oferta educativa para el nivel superior en Hidalgo era escasa, pero ahora la UAEH forma parte de una de las mejores universidades a nivel nacional, e incluso mundial.

Durante el encuentro con estudiantes de las diversas licenciaturas impartidas en dicho instituto, la candidata morenista trató temas de seguridad, salud, corrupción, educación, entre otros, además de responder preguntas que le realizaron los universitarios.

