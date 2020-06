Derivadas de denuncias de trabajadores

Pachuca.- Durante la contingencia sanitaria, la STPSH ha realizado 536 inspecciones a empresas de diferentes municipios de la entidad motivadas de denuncias de los trabajadores debido a que sus patrones omiten la suspensión de labores o bien, no respetan las medidas sanitarias para frenar la propagación del coronavirus (Covid-19).



Así lo informó la titular de la dependencia, María de los Ángeles Eguiluz Tapia quien recordó que estas acciones no se realizan de manera arbitraria, sino que responden al llamado de los trabajadores.



En este contexto, reconoció la labor del personal de la dependencia que durante el periodo de emergencia sanitaria trabajan para salvaguardar la integridad de la población trabajadora en apego a las medidas dictadas por las autoridades correspondientes.



“Por ello pido a la población valorar su trabajo y no agredirlos, pues su función contribuye a la salud de todos”, precisó.



La funcionaria estatal recordó que este tipo de inspecciones son competencia de la autoridad laboral federal y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) lleva a cabo el trabajo a petición de ésta, “no obstante para poder intervenir es necesario que exista una denuncia, por lo que la Secretaría no puede elegir qué establecimientos inspeccionar”.

Para interponer quejas, abundó, está disponible la línea telefónica 800 718 7277.



Reiteró que las acciones que realiza el personal de Normatividad Laboral, atienden a las solicitudes que a través de las denuncias al teléfono 800 718 7277, realizan tanto trabajadores como población en general, quienes preocupados por el riesgo de contagio de Covid-19, solicitan la inspección a los centros de trabajo.



Eguiluz Tapia reiteró el compromiso del gobierno estatal por ejecutar acciones que contrarresten los efectos negativos de la emergencia sanitaria, por ello, recordó que las medidas sanitarias, como como la suspensión de actividades no esenciales, no se levantarán en la entidad al menos durante el mes de junio.



Por ello llamó a las empresas a continuar con las acciones para prevenir el contagio del nuevo coronavirus.



