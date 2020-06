Banda que a principios de los años 1980, colocó nuevamente de moda el rockabilly, teniendo una marcada influencia por el estilo de Bill Haley y sus Cometas, Eddie Cochran y Carl Perkins entre otros.

Stray Cats o Gatos Callejeros. Se formó en 1979, en Nueva York. Los antecedentes previos fueron en 1977, con The Tomcats, integrada por los hermanos Setzer; Brian en la guitarra y voz, Gary en la batería y Bob Beecher en el bajo, que tocaban en los clubes de Long Island, Brian y Bob estaban participando a la par, con el grupo Blood Less Pharaohs, que según Gary interpretaban música de rock art, mientras que The Tomcats estaba más interesado en rockabilly, que es un estilo tempranero del rock and roll, de principios de los 1950, en el sur de los Estados Unidos. Poco después los Tomcats se desintegró y Brian comenzó a trabajar con Jim McDonnell baterista y Lee Drucker contrabajo. Para el verano de 1980, el trío vendió su equipo y se trasladó a Londres, donde la gente podía estar a la altura de su sonido, ya que se gestaba un movimiento para retornar al estilo Teddy Boy, de los 1950. El nombre de Stray Cats, supuestamente fue tomado de entre otras de las películas de rock and roll, “Ese será el día”, de 1973, y su secuela “Polvo de estrellas” de 1974. Los gatos logrando encabezar el renacimiento del rockabilly, que mezclaron con el sonido de Sun Studio de los años 1950 y elementos musicales de punk, que les valió que diversas casas grabadoras los rondaran, llegando eso a los oídos de grandes bandas de la época como The Rolling Stones, The Who y elementos de Led Zeppelin, por referirse a que se hicieron presentes en algunas de sus presentaciones. Después de un concierto en The Venue de Londres, conocieron al productor Dave Edmunds, entusiasta de las raíces del rock, quien ofreció trabajar con ellos, llevándolos a los estudios Eden y Jam Studios de Londres, durante un periodo de cinco días en los que grabaron su primer álbum debut epónimo editado en febrero de 1981, por Arista Records, generándoles tres éxitos ese año; “Muchachos fugitivos”, “El puntal perdido del gato” y “Rock en la ciudad”, ese último le dio forma al rock and roll de esa época (el Salón de la Fama del Rock and Roll, lo ha enumerado como una de las 500 canciones más importantes en la historia de esa corriente). Para octubre del mismo, editaron su segundo de nombre Voy a bailar, editado en Inglaterra y Alemania, sin tener el éxito de su antecesor, sin embargo, para convencer a la empresa EMI records de América, compilaron los mejores temas de los dos álbumes logrados en el Reino Unido, y lo publicaron en la unión americana, bajo el nombre de Construido para la velocidad, en junio de 1982, resultando ser el disco más vendió del grupo en EU, Gran Bretaña y Canadá, y segundo lugar en las listas de álbumes Billboard durante 26 semanas, vistos como una alternativa retro. Su segundo álbum americano Rant n ‘rave con los gatos callejeros apareció en 1983 y produjo otro hit, “Ella es sexy a los 17”, así como una entrada al Top 40 con la balada “No quiero estar en tu camino”. No obstante, del éxito se percibía el inicio del fin. Tras él, cada uno de los elementos por un tiempo tomó su camino. En 1984, comenzaron sus carreras en solitario y en 1986, apareció el disco Terraria del rock, que no logró ser exitoso pasando desapercibido. A mediados de 1988, los tres opinaron que era el momento de retornar, por lo que se reunieron. Para 1989, editaron el disco Ráfaga apagada. En 1990, Vayamos más rápidamente. En 1992 Pescados calientes de Choo Choo, que no lograron tener el éxito de sus primeros. En el año 1992 se separaron por segunda vez. Para el siguiente, salió al mercado el álbum de covers Original refrescante. En el 2003, se realizó un gran espectáculo en California, que los reunió para tocar, creándose un ambiente tan especial entre los tres, que decidieron embarcarse en una gira de verano por un mes en el viejo continente, donde se presentaron en 17 foros con localidades agotadas, tomando la alternativa que el show Estruendo en Brixton de Londres, en la legendaria Academia de Brixton, donde la atmósfera era eléctrica y la energía vibrante, sería documentado y lanzado en los formatos DVD y CD. En el 2004, coincidieron con el 25 aniversario de la formación del grupo y el 50 cumpleaños de rock and roll efectuando de nueva cuenta una gira por gran parte del mundo. En octubre del 2006 fueron incluidos en el Music Hall of Fame de Long Island.

En agosto de 2008, retornaron a los escenarios de Europa, con la gira El Viaje de Despedida, considerada el adiós. Más tarde cada uno seguiría su camino en solitario, rindiendo tributo a sus años glorioso con los Gatos Callejeros, siendo el más popular Brian Setzer. No obstante, en octubre de 2018, la banda anunció que se reunirían en 2019 para grabar un nuevo álbum en estudio Cat fight over a dog like me, que sería el primero en aproximadamente dos décadas y media, mismo que daría lugar a su respectiva gira con la intención de conmemorar su 40 aniversario.

A nivel internacional son emulados y respetados por número importante de grupos y fanáticos.

Hasta la próxima. Recuerden; “es solo rock and roll, pero nos gusta”.

