Sube 9 mdp nómina del ayuntamiento de Tulancingo

Tulancingo.-

El regidor Hiram Soto Márquez lamentó el aumento de 9 millones de pesos por concepto de nómina dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 de Tulancingo, el cual fue aprobado por mayoría el pasado fin de semana.

El asambleísta municipal informó que de acuerdo con el proyecto financiero oficial para el municipio, también se aprobó disminuir para 2018 la cantidad de 2.5 millones de pesos el subsidio a la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT), contra los 7 millones que recibió el organismo en el actual ejercicio.

“Hasta el momento no sabemos si se va a contratar más personal o si va a existir aumento en los sueldos, pues no se nos ha informado de manera detallada”, puntualizó.

El proyecto presupuestal oficial para el municipio fue entregado a regidores apenas un par de días antes de celebrarse la sesión extraordinaria, donde revisarían el tema el 23 de diciembre.

Además del entrevistado, votaron en contra del proyecto el regidor independiente Sinuhé Jorge Aldrete, así como la regidora por Movimiento Ciudadano, Leonor Castelán.

Solo para sueldos y salarios de funcionarios serán aplicados cerca de 9 millones de pesos, sin conocerse hasta el momento mayores detalles al respecto, de acuerdo con el asambleísta municipal.

Por lo anterior, la partida presupuestal para nómina quedará en 160 millones 356 mil pesos, contra los 151 millones 356 mil pesos aprobados para este año.

El techo presupuestal para Tulancingo está considerado en 368 millones 274 mil 332 pesos. Con la propuesta aprobada, el pago de sueldos y salarios absorberá 44 por ciento del total de los recursos públicos considerados para 2018.

Además, en la CAAMT también habrá un ajuste a salarios, para lo cual aplicarán 2 millones de pesos en el transcurso del siguiente año.

Soto Márquez consideró que existen otras necesidades que atender en el municipio, por lo que dijo no estar de acuerdo con el proyecto presupuestal oficial, específicamente en lo relativo al pago de sueldos y salarios.

“Si se estaba pensando en aumentar el monto de la nómina, y si bien se presentó el pasado 23 de noviembre, no se entró en los detalles al respecto”, indicó; además, enfatizó que el documento final les fue entregado 48 horas antes de celebrarse la sesión del cabildo donde se revisaría y aprobaría el tema.

Pidió tener la sensibilidad de considerar dichos aumentos ante las necesidades que tiene el municipio, “que son muchas y de urgente resolución”.

