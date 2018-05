Sueña Cabañas volver a México como DT

El exfutbolista dirige a un equipo en Paraguay y no descarta volver al país

Ciudad de México

El exfutbolista Salvador Cabañas aseguró que ya no tiene problemas económicos, mismos que padeció algunos años después del atentado que sufrió en enero de 2010, cuando un balazo en la cabeza terminó con su carrera como profesional.

Chava, exjugador de Jaguares y América, entre otros, planea crecer en su carrera como timonel, mientras dirige a un equipo de una Liga del interior de su país.

“Estoy dirigiendo allá en mi país, y contento de estar dirigiendo, después de ser jugador, estar dirigiendo, me pone feliz, y quiero enseñar lo que yo durante mucho tiempo aprendí”, apuntó Cabañas en el Instituto Profesional en Terapias y Humanidades (IPETH), ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.

“Llevo de seis a siete meses y ojalá que pronto pueda estar en la selección de mi ciudad y por qué no, en un futuro de la selección paraguaya.”

Cabañas no descarta salir de Paraguay para buscar una oportunidad en México.

“Quiero ser un entrenador que me vaya bien en todo y salir campeón en donde esté, ojalá dentro de poco esté en un equipo grande y por qué no, salir de mi país, pero primero hay que empezar allá y que nos vaya bien”, agregó.

En el tema económico, comentó que nunca trabajó en una panadería y que está recuperando bienes.

“Nunca trabajé en una panadería, esa panadería se la puse a mi familia, a mis padres, para que tengan su propio negocio en su propia casa, pero eso ya se terminó, le dije que dejaran eso, que disfruten la vida.”

