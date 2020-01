Pachuca.- Aunque esté virtualmente clasificada a Juegos Olímpicos (JO), la judoca Luz Olvera resaltó que solo el trabajo le dará el resultado que busca y admitió que sueña pelear un podio en Tokio 2020.

“Estoy a pocos puntos de clasificar directo, entonces las primeras competencias de este año serán claves. Las principales van a ser los Grand Prix, Grand Slam y el Panamericano que será en Canadá”, expresó.

A finales de este mes iniciarán las justas internacionales con el Grand Prix de Israel. Por ello, será a partir del próximo miércoles cuando Olvera retome los entrenamientos de cara a dicha competencia y aunque el plan de entrenamiento proyecta que los judocas estén fuera del país gran parte del tiempo, ello depende del presupuesto.

“No vamos a estar en México, pero eso depende de eso, el próximo año es estar lo menos que se pueda aquí para poder clasificar y tener la preparación necesaria y el fogueo.”

La judoca confió en que las autoridades gubernamentales continúen con el apoyo al deporte para que muchos atletas puedan conseguir el boleto olímpico.

“Yo espero que realmente nos apoyen como dijo el presidente, pero no me puedo quedar con eso de que ‘sí va a haber’ y a la mera hora no, por eso busco por mi propia cuenta con el Instituto (Hidalguense del Deporte) y en otras partes.”

El año pasado fue importante para la hidalguense, quien destacó su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde obtuvo la medalla de plata en su categoría.

“No lo cerré con broche de oro pero me siento muy contenta por lo que logré y por la posición en la que estoy para clasificar a Juegos Olímpicos”, comentó.

Olvera sostuvo que su sueño es colgarse una medalla en Tokio 2020 y buscará ganarla.

“Todo deportista sueña con ello, trabajo para hacer realidad el clasificar y quiero ser una realidad al ser la primera judoca mexicana en conseguir una medalla en Juegos Olímpicos.

La hidalguense quiere pelear por una presea en Tokio. La atleta disputará el Grand Prix, Grand Slam y el Panamericano en Canadá para continuar con su buena racha hacia JO

Comentarios