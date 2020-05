Las 12 nuevas defunciones representan uno de los números más altos de las últimas semanas

Pachuca.- El conteo técnico de ayer a nivel federal notificó que en Hidalgo existen 603 personas que han sido positivos al coronavirus (Covid-19), mientras el corte estatal reportó 595 casos. Además, la entidad superó la centena de fallecimientos, al sumar en total 102.

De los casos acumulados, la tercera parte es la que se mantiene activa como fuente de contagio, pues son 214 personas las que han presentado síntomas en los últimos 14 días.

José Luis Alomia, director de epidemiología a nivel nacional, reiteró que la ocupación hospitalaria sigue en ascenso y las camas y ventiladores ocupados suman más de 7 mil en todo el país.

Por su parte, Ricardo Cortés Alcalá, titular de la dirección general de promoción de la salud, explicó que si bien la movilidad vehicular en Hidalgo disminuyó, no ha mejorado sus números en relación a la movilidad de las personas.

En el marco el día internacional del personal de enfermería, a nivel nacional se registraron 38 mil 324 casos confirmados, 8 mil 817 activos y 22 mil 980 sospechosos. Se han registrado 80 mil 900 negativos, 3 mil 926 defunciones con diagnóstico confirmado del Covid-19 y han sido estudiadas 142 mil 204 personas.

Por su parte, el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatell aseguró que no hay fecha predeterminada para el regreso a clases presenciales en México, eso en el contexto de las medidas que se alistan para la reapertura de actividades ante el Covid-19.

En la conferencia nocturna de ayer, el funcionario explicó que en los próximos días solo se podrá reanudar la actividad en las escuelas ubicadas en zonas de baja transmisión del Covid-19 con el fin de evitar brotes infecciosos.

“Solo en aquellas regiones donde podemos constatar la baja transmisión, bajo riesgo y la baja vulnerabilidad, podamos abrir espacio escolar”, mencionó. Además, indicó que donde no existan estas garantías, aún no se abrirán las escuelas.

“Donde no es posible, se va a mantener cerrado el espacio escolar; no hay una fecha predefinida ni para abrir ni para no abrir, sino que esto será sujeto a un monitoreo que presentaremos cada semana pero que lo hacemos todos los días”, informó el subsecretario.

La SEP había planteado la posibilidad de reanudar clases presenciales el primero de junio, mismo día en que se pondrá en marcha en plan de reactivación del país, sin embargo, diversas autoridades estatales han manifestado que eso es inviable en sus territorios.

Con lupa

Según cifras del corte estatal, los municipios con mayor número de casos del Covid-19 son: Pachuca con 124, Tizayuca con 53, Mineral de la Reforma con 47 y Tulancingo con 32.

Además, existen siete casos de personas con residencia hidalguense que están siendo atendidos en hospitales de otros estados. Asimismo, hasta el momento hay 107 personas que se han recuperado de la enfermedad.

Las personas que fallecieron en las últimas 24 horas, están situadas en: dos en Cuautepec, una en Pachuca, dos en San Agustín Tlaxiaca, tres en Tizayuca, una en Tula, otra más en Tulancingo y finalmente, dos en Tlaxcoapan.

Las 12 nuevas defunciones representan uno de los números más altos de las últimas semanas. Además, el gobierno indicó que a partir de hoy comienza la fase de contagio masivo.

