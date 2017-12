Suman dos muertes por influenza

Pachuca.-

Hasta el momento, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) indicó que no hay mutación en los diferentes tipos de influenza que circulan en la entidad, por los que todos pueden atenderse con la vacuna vigente, luego que en Hidalgo se confirmara la segunda muerte por la enfermedad.

De acuerdo con el boletín epidemiológico, las dependencias llamaron a reforzar las medidas de prevención y a los grupos vulnerables a vacunarse; además, reiteraron que no hay ningún subtipo a los ya encontrados desde 2009, pues el virus no tenido ninguna modificación que afecte a las personas que contraen la enfermedad.

Durante la temporada 2017-2018 han registrado 12 casos de alguno de los tipos reportados en la entidad, de los cuales dos derivaron en el fallecimiento del paciente, lo que coloca al estado como el primero a nivel nacional con defunciones.

Aguascalientes, Yucatán y Querétaro son las otras entidades que registran una defunción cada uno, con lo que suman cinco en todo el país.

En la temporada invernal 2015-2016 registraron 13 defunciones en todo el país, mientras que de 2016 a 2017 (a marzo de este año), hubo 26 en todo el territorio mexicano. La temporada con más muertes fue 2013-2014, cuando existieron 127.

Ante las bajas temperaturas pronosticadas, la Secretaría de Salud pidió a la población seguir las medidas preventivas para evitar enfermedades de las vías respiratorias e influenza.

Igualmente mencionaron la importancia de la vacuna, ya que es el mejor método para no contraer influenza estacional e incitaron a la población a acudir a la unidad de salud más cercana para que les sea aplicado el biológico.

