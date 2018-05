Suman redes de Zavala al frente

CLAUDIA SALAZAR /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Celia Saavedra, coordinadora de redes ciudadanas de Margarita Zavala en la Ciudad de México, confirmó que la mayoría de la estructura de la excandidata se sumará a la coalición Por México al Frente.

Refirió que por lo menos desde hace un mes en el grupo simpatizante de la exprimera dama se hablaba de la necesidad del voto útil a favor de los candidatos locales y al Congreso que postularán el PAN o el frente.

“Definitivamente, luego de la decisión de Zavala la mayoría de los integrantes de las redes nos vamos a sumar con Ricardo Anaya”, declaró en entrevista tras incorporarse a la campaña del candidato presidencial.

Mencionó que se espera que de forma inmediata, en todos los comités estatales de Acción Nacional, se invite a los simpatizantes de la excandidata para incorporarse a Por México al Frente.

Saavedra explicó que se formaron redes a favor de Zavala en cada entidad y en cada una de estas en los municipios y delegaciones, por lo que reforzarán la campaña de Anaya.

“El PAN tiene que salir unido en esa contienda. Es por el PAN, por el partido, es una institución que no nació ayer y no podemos perderlo”, dijo Saavedra, exdiputada local.

“Lo que hoy tenemos que hacer en la red es conminar a sumarnos a unir al partido porque hay que ser honestos, hubo muchas fracturas, fines y diretes, lesionados y compromisos no cumplidos. Hoy es momento de sumar.”

Reconoció que también hay personas sin partido que no se sumará a la campaña de Anaya y que está dolida porque Zavala decidió dejar la contienda.

“Es probable que no voten por ningún candidato, pero son los menos”, expresó.

