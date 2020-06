Pachuca.- La secretaría de salud federal informó que hasta este miércoles existen 2 mil 11 hidalguenses con diagnóstico positivo de Covid 19, mientras que el estado registró 35 defunciones, por lo que ya suman 365 víctimas letales. En todo el país, ya fueron superados los 100 mil casos.

Durante la conferencia vespertina que ofrece diariamente el sector salud, José Luis Alomía, director general de epidemiología, dio a conocer las cifras de esta enfermedad para los estados. En cuanto a Hidalgo, de los más de 2 mil casos positivos, 483 están activos, es decir está en pleno desarrollo y representan posibilidad de contagio.

Durante esta misma conferencia, Hugo López–Gatell, sub secretario de prevención y promoción de la salud, adelantó que revisarán el sub registro de defunciones para aproximar el número a la cifra real y no solo con la aproximación matemática.

Esto confrontará información de actas de defunción y casos sospechosos. También abrirán el campo de estudio a casos que por su atención ambulatoria no han sido registrados; ya que los pacientes se quedan en aislamiento domiciliario, muchos de ellos, sin pruebas.





