Surgen primeras reacciones ante candidatura de Pablo Vargas

Pachuca.- Tras la supuesta designación del académico Pablo Vargas como candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la presidencia municipal de Pachuca, en redes sociales surgieron las primeras reacciones de los demás aspirantes a encabezar la propuesta.

El expanista y también exaspirante a gobernador de Hidalgo Francisco Xavier Berganza, quien actualmente buscaba la candidatura para la alcaldía de Pachuca por Morena, fue uno de los postulantes en reaccionar para manifestar su inconformidad.

A través de un vídeo publicado en redes sociales, acusó al gobernador Omar Fayad Meneses de “arreglar” la candidatura morenista para imponer a Pablo Vargas, pues aseveró que fue él quien resultó ganador en las encuestas realizadas entre la ciudadanía.

Sobre Pablo Vargas, indicó: “no lo conozco y no tengo porque criticar, el señor merece mi respeto, no tengo como juzgarlo, ni porque hacerlo, pero sí se dice y me consta que es pareja sentimental de la mamá del secretario y paisano, el secretario de Hacienda Arturo Herrera”.

Por tales razones, aseveró que impugnará por la vía legal correspondiente dicha designación, para que se muestre la metodología con que se llevó a cabo la selección del abanderado.

Por otra parte, el también aspirante a encabezar la candidatura de Morena por la capital hidalguense Canek Vázquez publicó un vídeo en donde afirmó que hasta esta tarde no existía nada definido en ese sentido.

“Ante esta ola de rumores en redes sociales y medios de comunicación, quiero compartirles algo: He tenido comunicación con la dirigencia nacional de Morena y, hasta este momento, no hay nada para nadie”, enfatizó.

En ese sentido, cabe recordar que hasta el momento, y a horas de que concluya el registro de candidatos, el comité ejecutivo estatal morenista no ha confirmado la candidatura de Vargas, aunque a través de un vídeo publicado en redes sociales, él mismo manifestó ser el abanderado.

Más información en la edición impresa de mañana.

Comentarios