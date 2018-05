A pesar de que las universidades no están obligadas a pagar por el servicio básico

A pesar de que las universidades no están obligadas a pagar por el servicio básico, pues son instituciones sin fines de lucro, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) restringió el suministro de agua a las instalaciones de Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

De acuerdo con el área de comunicación social de Caasim, “la restricción del servicio se les hace a los usuarios con adeudos”, sin embargo, no precisó el pasivo que tiene la universidad.

Personal de Ciudad del Conocimiento informó sobre la suspensión del agua, que afecta a la comunidad estudiantil y a las instalaciones que albergan laboratorios de biología y química, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), el centro de lenguas, el Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo (Cevide), el Pabellón Universitario y el poliforum, entre otros.

En octubre de 2017, el rector de la UAEH Adolfo Pontigo Loyola destacó que la institución permanecía sana y limpia en sus finanzas y aseguró que la universidad no tenía adeudos con la Caasim, además de que las universidades no están obligadas a pagar por ese servicio básico, pues son instituciones sin fines de lucro.

“Si hubiese un adeudo, se tendría que mostrar un recibo; nosotros no tenemos adeudos, nuestra universidad se encuentra limpia en sus finanzas. Existe una ley orgánica que exime a la institución del pago de ciertos servicios”, expresó luego de una conferencia en defensa de la autonomía universitaria.

Previamente, en agosto de ese año, el presidente del Patronato Universitario Gerardo Sosa consideró injusto el hecho de que a las escuelas públicas se les exija el pago de servicios básicos como agua y predial, y a algunas privadas se les exente de ello.

Lo anterior, al referirse al supuesto adeudo que tiene la UAEH con Caasim, el cual, de acuerdo con el gobierno del estado, asciende a más de 100 millones de pesos.

“La universidad no puede reconocer ningún adeudo en Caasim porque existe un decreto que autoriza que no debemos pagar ese tipo de contribuciones, y ese decreto lo firmó el Congreso, eso lo vamos a aclarar en su momento. La universidad no tiene fines de lucro, no es una empresa, por ello no puede pagar recursos como si lo fuera”, puntualizó en aquella ocasión el presidente del Patronato.

