El desconfinamiento gradual que ha comenzado a darse en algunos estados de la República comenzó a tener efectos sobre el número de contagios. Durante la conferencia que ofrece el sector salud federal todos los días, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell advirtió que no es tiempo de bajar la guardia pues hay entidades que apenas van a llegar al pico máximo de contagios y además hay otras cuya transmisión del virus va a la alza. Eso abre la puerta a un posible rebrote del virus y además, implica la aparición del fantasma del colapso del sistema de salud. El funcionario, quien ha sido criticado por un aparente subregistro de casos en todo el país, advirtió: “Hemos dicho una y otra vez que hay dos variables que determinan un rebrote; la cantidad de personas que salen y la movilidad que tienen, entonces estamos advertidos, lo hemos estado desde un principio”. No fue todo. López Gatell también informó sobre la suspensión del semáforo epidemiológico, debido a que varios estados de la República no entregan información confiable sobre la evolución del Covid-19, por lo que “no podemos mostrar un semáforo que va a tener huecos”. ¡Vaya! Como si nos hiciera falta incertidumbre, ayer López Gatell sembró más dudas sobre la evolución de la actual epidemia en nuestro país. Pero también dejó abierta la incógnita: si no hay semáforo esta semana, ¿qué medidas deberemos tomar? En Hidalgo, estuvimos en semáforo naranja, por lo que ¿seguiremos en ese mismo color frente a la inexistencia del indicador a partir de ayer? Veremos qué decisiones toma el gobierno estatal frente a esta nueva circunstancia, pues como lo ha dicho también el propio López Gatell, los gobiernos estatales son autoridades sanitarias. De filón. Mucho ruido y pocas nueces. O eso al menos se puede opinar tras ver los resultados de las personas que recibieron seguro de desempleo: mil 193 en todo Hidalgo, una cifra similar a la de aquellas personas que no pudieron recibir apoyo alguno.

