Ciudad de México.- La cantante estadunidense Taylor Swift ganó cinco galardones en la edición 47 de los American Music Awards (AMA), con lo que sumó un total de 28 para superar la marca de victorias de 24 premios que tenía Michael Jackson.

Durante la gala, que se efectuó el domingo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, la cantante se impuso en las categorías de artista del año, video musical favorito, artista femenina favorita-pop/rock, artista favorito-contemporáneo adulto y álbum favorito-pop/rock por lover.

En su presentación Swift, quien también fue galardonada con el premio a la Artista de la década, hizo un popurrí con sus mayores éxitos de los últimos 10 años, en los que incluyó temas como “The man”, “Love story”. “I knew you were trouble”, “Blank space”, “Shake it off”, donde se unieron Halsey y Camila Cabello, y concluyó con “Lover”.

Durante su discurso, la intérprete de “Me” agradeció a sus fans por los “momentos divertidos, increíbles y emocionantes” y los innumerables recuerdos que han compartido juntos a lo largo de los años, pues todos los artistas quieren “crear algo que dure”.

A su vez, Selena Gomez, quien abrió el espectáculo, subió al escenario por primera vez en dos años para el estreno mundial de sus nuevas canciones “Lose you to love me” y “Look at her now”.

A su vez Billie Eilish interpretó su canción “Todas las chicas buenas se van al infierno” rodeada de llamas reales y proyectadas en la pantalla; al término de su presentación fue elegida como la nueva artista del año.

La intérprete de “Ocean eyes” también se impuso en la categoría de Artista alternativo favorito, donde agradeció a su equipo creativo por dejarla hacer lo que quisiera “casi todo el tiempo”.

