TemaDelDía En Hidalgo no habrá ingreso a panteones el 10 de mayo

Este 10 de mayo no será permitido el ingreso a los panteones. La medida aplica en los 84 municipios así lo informó la Secretaría de Salud de Hidalgo.

De acuerdo con las medidas sanitarias federales sobre la jornada nacional de sana distancia el cierre excluye a las inhumaciones y cremaciones realizadas al interior de las instalaciones por ser una actividad esencial.

La mayoría de los municipios decretó que no abrirán panteones hasta nuevo aviso desde el inicio de la fase dos, otros aplicarán la medida solamente por el día festivo y no los días anteriores o posteriores, mientras que los demás no se han pronunciado al respecto.

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum propuso realizar el festejo en casa y posponerlo hasta el 10 de julio, además, convocó a que la ciudadanía se resguarde en su domicilio durante el fin de semana porque serán los días con el pico más alto de contagios, de acuerdo con Hugo López Gatell, subsecretario de salud.

Comentarios