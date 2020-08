Tendrá Víctor Guzmán segunda oportunidad con Pachuca

Pachuca.- Tras cumplir con el plazo de inhabilitación por dopaje, el mediocampista Víctor Alfonso Guzmán Guzmán tendrá una nueva oportunidad con los Tuzos del Pachuca en este torneo, informó el club mediante un comunicado.

La institución minera especificó que el futbolista se integró al equipo ayer y su reincorporación será en dos etapas, la primera consistirá en exámenes médicos y la segunda en un “acondicionamiento físico individualizado para ponerlo a tono de competencia”, dado que tiene seis meses de inactividad.

“Víctor es un deportista y una persona importante para nuestra institución y deseamos de corazón que pronto retome su nivel para bien del club y de la afición”, finalizó el escrito publicado en redes sociales.

El Pocho dio positivo en un control realizado en agosto de 2019, pero los resultados fueron dados a conocer en enero de este año, justo cuando el atleta estaba a punto de debutar con Chivas, lo cual propició que el Guadalajara deshiciera el acuerdo que tenía con Pachuca, el cual había sido el más rimbombante para el Clausura 2020.

En entrevista con Fox Sports, Guzmán aclaró que la investigación de su caso sigue abierta, pero siempre aportó más pruebas sobre lo sucedido. Reconoció que no fue 100 por ciento profesional las 24 horas del día, pero agregó que lo ocurrido no fue “algo que yo no lo provoqué ni lo hice”, y que como deportistas están expuestos a muchas cosas.

