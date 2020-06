“Para un rey, la muerte es preferible al destronamiento o el exilio”

“Porque no he de continuar por estas olas indómitas y a la vez sumisas. Que podría detener un corazón decidido y la voluntad firme de un hombre?”

“El lobo se vestía con piel de cordero y el rebaño consentía el engaño”

Constantinopla (en griego antiguo: Κωνσταντινούπολις, Kōnstantinoúpolis, abreviado como en griego medieval ἡ Πόλις, í Pólis, ‘La Ciudad’; en latín siendo el idioma oficial). Fue el nombre histórico de lo que actualmente es Estambul, Turquía. Capital de diferentes imperios en el transcurso de la historia. Quien no ha escuchado o leído de esa bellísima ciudad que fue fundada en el año 324 por Constantino, sobre lo que fue la antigua Bizancio, colonia fundada por los griegos de Megara, aproximadamente 10 siglos antes, la que, con el paso del tiempo se transformó en una ciudad imperial romana, jamás se imaginó que llegaría a ser la piedra basal de un edificio que llegó a sentirse el centro del Universo y que, cuando estaba por caer, se levantaba nuevamente como un gran coloso.

Teniendo al frente con Anastasio y Justiniano, dicho imperio se acomoda definitivamente en un primer orden mundial financiero primero y después, político. Por su parte Bizancio sentía que podía convertir en civilizados a todos los pueblos del mundo, gran equivocación. Esta nación tuvo muchos años de violencia, crisis, guerras civiles, en fin.

Fue una poderosa ciudad Constantinopla, la que fue llamada desde el principio como Nueva Roma, por heredar la capitalidad de un imperio en el momento de crisis que tenía la ciudad de Roma, estaba ingobernable, llegando a ejercer su poder sobre todo el imperio. Otro nombre que le adjudicaron fue la Nueva Jerusalén porque luego de la caída de esta población ante el Islam, Constantinopla fue la nueva fortificación del cristianismo en su máxima expresión, ya que el pueblo era el más cristiano del mundo.

Ciudad cosmopolita, donde se podían encontrar mercaderes de múltiples lugares como: persas, armenios, árabes, personas que llegaban con mercancías de la lejana China, India, Etiopía, Rusia, Europa Occidental, etcétera. Era, por tanto, el punto de encuentro de culturas nuevas y milenarias, un indiscutible paraíso para aquél que deseara obtener el conocimiento humano. Toda esta trilogía convertía a Constantinopla en la capital del mundo, no únicamente en conocimientos, también en la materia administrativa, en asuntos religiosos o económico financieros. Por lo que, la posición que el mundo veía en Constantinopla era la de una capital de oro, una ciudad santa o una ciudad de las oportunidades, de acuerdo a la persona que soñaba en ella.

Y precisamente de esa bella ciudad en todo su esplendor fue Teodora de Bizancio, quien poseía un gran atractivo físico, además de contar con inteligencia y energía. No existe mucha información sobre ella. Nació en el año 501, el lugar exacto no se tiene, aunque parece que fue en la zona costera turca o en alguna de sus tantas islas. Su familia fue de escasos recursos, su padre Acacio trabajó en el hipódromo, lugar donde se realizaban las luchas de los gladiadores, las carreras de caballos y de cuadrigas; además se exhibían animales exóticos, posteriormente fue el cuidador de osos y llegó a ser el domador oficial de ellos.

Su lugar natal fue una aldea pero no les alcanzaba para comer y emigró la familia a Constantinopla, en busca de trabajo y una vida mejor y, es como Acacio encontró trabajo en el hipódromo. Murió su padre y, su madre al no tener para comer, acudió al hipódromo para que le dieran trabajo, llevando con ella a sus hijas con guirnaldas y flores para que fueran identificadas como suplicantes para tener trabajo. Ese lugar estaba dividido en facción verde donde no le dieron trabajo y la facción azul que representaba los intereses del emperador de la nobleza y el clero y, ahí si obtuvo trabajo. Su infancia fue muy precaria, vivió en condiciones infrahumanas, en ese lugar conoció las más bajas pasiones humanas; donde las niñas pobres solo podían trabajar en teatro o la prostitución.

Cuando una de sus hermanas llegó a la pubertad, su madre la metió a trabajar en el teatro y Teodora como estaba más chica, únicamente ponía en el escenario un taburete para que se sentara su hermana. A la edad de 10 años, sin llegar a la pubertad se inició en el teatro. No tenía virtud alguna, no tocaba ningún instrumento musical, leía muy mal y era muy delgada pero, así les gustaba a los hombres y obtuvo éxito presentándose con muy poca ropa y un día presentó un acto inusual con menos ropa y obtuvo gran triunfo por lo que alcanzó fama en toda la ciudad, logrando que fuera invitada a fiestas comunitarias organizadas por nobles y ricos.

Contando con 16 años fue la más solicitada y mejor pagada en Constantinopla. Cansada de esa vida se fue con Ecebolo, gobernador de la africana provincia de Pentápolis como amante oficial teniendo con él una hija.

Su relación se tornó tormentosa y regresó a Constantinopla, pero se quedó en Alejandría y conoció a Severo, hombre santo de la Iglesia y expatriarca de Antioquía, que fue expulsado por la iglesia de Roma por salir en defensa de la herejía monofisita (sostenía la existencia de una sola naturaleza, la divina, en Cristo). Él era de gran cultura y sabiduría, mostrando dominio de la patrística y experto en las sagradas escrituras. Teodora aprovechó para ampliar sus conocimientos, platicaba largamente con Severo, impactándola y a partir de ese momento fue seguidora de esa tendencia.

La llegada de Teodora a Constantinopla, cambió por completo, vivía con su amiga Antonina en un burdel pero, no participaba en fiestas, ni compañía de hombres, estaba dedicada a la lectura, a la reflexión y al hilado de la rueca. Cuando Justiniano fue al burdel, Teodora aceptó la invitación de su amiga Antonina para conocerlo y al estar juntos, surgió inmediatamente el amor entre ellos y Justiniano hizo amante a Teodora instalándola en su residencia oficial. Posteriormente fue elevada a la alta dignidad de patricia para usar el palco reservado a las mujeres nobles en el hipódromo. Ella deseaba ser la esposa de Justiniano, era imposible, porque la ley bizantina prohibía que prostitutas y artistas del teatro se casaran con nobles.

Justiniano quería casarse con Teodora. Hasta el emperador Justino hubiera aceptado la petición, pero la esposa del emperador Eufemia no aceptó y en tres veces lo negaron, por lo que nunca se casó. Tiempo después, Eufemia murió y Justino buscó un truco jurídico para suspender la ley, dando el tiempo suficiente a Justiniano y Teodora para que se casaran, y después volver a implantar la ley.

Tres años después, el emperador Justino decidió compartir el gobierno con Justiniano, asociándole al trono y coronándole emperador. Cuatro meses después el emperador falleció.

Justiniano ocupó el poder como basileus a sus 45 años y Teodora se convirtió emperatriz consorte a los 27 años. Esta, no entendió el papel de emperatriz y pensó en gobernar. Justiniano se rodeó de asesores de origen humilde y de probada integridad. Teodora tenía enemigos, como Procopio, a la que acusaba de manejar a Justiniano. El reinado de Justiniano y Teodora fue exitoso. Se preocupan por embellecer a Constantinopla con un conjunto de obras faraónicas, construyeron el templo de Santa Sofía siendo una belleza de toda la cristiandad. Construyeron también puentes y acueductos y 25 iglesias. Esas obras provocaron impuestos al pueblo, generando malestar social.

Así, en el año 552, se produjo la sublevación “Nika” (victoria) y estando a punto de renunciar el emperador, intervino Teodora irrumpiendo en la sala, yendo contra la costumbre de que la emperatriz interviniera en la sesión del consejo y de esa forma se salvó el reinado. Teodora fue incansable defensora de la mujer, trabajando en la erradicación de la prostitución, luchó contra el maltrato femenino por parte de los hombres. Promulgó leyes que permitían a las mujeres ser propietarias y poder heredar dinero o propiedades; publicó leyes de igualdad de la mujer, el derecho al divorcio y a la prohibición de castigos por adulterios, se permitía el aborto y se impusieron penas muy duras para los violadores, aplicando incluso, la de muerte.

Justiniano y Teodora gobernaron 20 años. En el año 548 murió a causa del cáncer de mama. La historia siempre ha sido escrita por hombres y desvaloran el papel femenino. Debemos reconocer el papel de muchas mujeres en la historia.

“Nada contribuye a tranquilizar la mente como un propósito firme, un punto en el que pueda el alma fijar sus ojos intelectuales”

“El ser humano que quiere alcanzar la perfección debe mantener la serenidad y la calma, sin permitir que una pasión o un deseo circunstancial se entrometa en su espíritu”

Comentarios