Teoría política y realidad concreta

Pachuca.- Ayer, en Artiguo café se realizó la presentación del libro Los rasgos esenciales del Estado de Jacobo Silva Nogales.

Este integrante de la historia contemporánea fue profesor en zonas rurales y de esa forma inició su lucha social; fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, exguerrillero y pintor, fue preso del penal Almoloya de Juárez en el cual le dieron una sentencia de 51 años, gracias a las calumnias de su objeto de estudio: el Estado, sin embargo, gracias a sus propias investigaciones logró conseguir un amparo que actualmente le permite escribir, estudiar, indagar y cuestionar la teoría política.

Jacobo tomó referencias filosóficas, sociológicas y psicológicas, entre otras, con el objetivo de estudiar la realidad concreta, el individuo en relación cotidiana con el Estado. A partir de su observación y análisis, define en su libro 25 rasgos sobre el proceder del Estado, entre ellos mencionó:

El uso de violencia legal, el “paraestado”, término usado en Colombia pero que actualmente es desarrollado en algunos lugares de México, la intervención del Estado en la reproducción económica, la coexistencia de instituciones legales e ilegales que lo hacen funcionar, como es el caso de los ejércitos secretos, el Estado-nación, la supra nación, el Estado como administrador de alienaciones y como ser alienador.

Expuso ciertos fenómenos que tal vez no hemos notado al ser un proceder tan cotidiano, por ejemplo:

“El Estado sufre un proceso de desgaste, porque genera expectativas que no se pueden cumplir”, por lo tanto el individuo se aleja del Estado al no ver cumplidas sus expectativas, inicia la desconfianza hacia.

Cuando el Estado pierde la confianza de sus integrantes ejerce coerción para someter el incremento de ciudadanos decepcionados. “Se genera deterioro de un sistema hasta su colapso, para generar otro peor. Una idea persigue al Estado, cuando lo tiene en sus manos se convierte en el estado mismo”. Y la terrible verdad de Jacobo Silva: “Este proceso es inevitable”.

Una excelente opción que invita a reflexionar, cuestionar y replantear la condición humana en relación con la sociedad y la sociedad en relación con esa gran figura que determina nuestras vidas. Una contribución a la teoría política basada en la realidad concreta del ser humano.

