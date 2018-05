Aunque el Consejo de Notables de México –bajo el disfraz de hombres de negocios– insista en su postura virreinal y quiera imponer sus criterios censitarios sobre la elección presidencial, esa es agua pasada que ya no mueve molinos. No representan nada ni a nadie, solo a su apetito de insaciables. Cuando mucho a su propio dinero, amasado en un entorno de habitantes saqueados y escarnecidos con la complicidad de los gobiernitos que hemos padecido.

Efectivamente, son traficantes de influencias, corruptos de tercer talón, favoritos de un régimen y un sistema que parece enemigo del pueblo, que atiza el hambre de todos, que lucha por su extinción. No nos engañemos: no son otros que los Slim, Larrea, Baillères, Salinas de Gortari, Ancira, Gérard, Quintana, Tricio y compañía, los que tienen la idea fascista del Estado corporativo, aliado de la delincuencia.

Es por eso que, en estos días, los mexicanos empezamos a saber que no todo el que ladra es perro, también lo hacen coyotes y chacales de la fauna. Al primer aullido del vocero de la manada se alerta el conjunto y el miedo cambia de bando. El puntero va a ganar con más de 45 puntos, dice Antonio Sola, exvocero del catastrofismo conservador, autor de la campaña del “peligro para México”. Todos sacan los pararrayos.

No se trata de lucha de clases. Es condena contra los mafiosos

Decía el Quijote a Sancho que no hiciera mayor caso del ladrido de los perros, porque cuando ese se daba, es que iban avanzando en sus propósitos sobre La Mancha. Aquí no. Cuando ladran es que tratan de imponer sus condiciones. Sacan fuerzas de flaqueza ante lo irremediable. Todos los empleados de esa jetatura monetaria se desgarran las vestiduras, ¡solo para demostrar que andan encuerados!

En el momento en que reciben las órdenes de sus patrones, los seis empeñados en aliarse contra el puntero, los que quieren comprar 10 millones de credenciales de elector para inducir el voto, la minoría rapaz, saca sus mejores galas, se lucen en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, presumen que le plantaron cara al que reivindica los reclamos populares. Ahí donde lloran está el muerto.

Porque el señalamiento oportuno y certero del puntero no es contra el empresariado nacional, no es contra quienes arriesgan su dinero para crear empleos. No. Es solo contra ese grupúsculo de seis sujetos que han hecho de su capa un sayo. No se trata de lucha de clases. Es condena contra los mafiosos que han explotado al país, al cobijo de malandrines en el gobierno, como Salinas de Gortari, Fox, Calderón y Peña Nieto, entre otros.

Lo que se vio: comentócratas envejecidos, enmohecidos, fracasados

Pero el aullido de Sola, así como las encuestas del Reforma, alebrestaron a la jauría. Jamás se imaginaron los de la minoría rapaz que el gallego fuera a reconocer tamaña enormidad. Se alebrestaron los que han sido identificados por el puntero como traficantes de influencias, no empresarios, los favorecidos por todas las concesiones del Estado, los contratistas del Faraón Salinas de Gortari. ¡45 puntos arriba en la votación! ¡En su vida los han visto!

Y p’atras los fielders. El programita de Televisa, Tercer Grado, presenta un elenco de comentócratas envejecidos, enmohecidos, fracasados. Ya sin las garras que los hicieron famosos. Ahora se vieron realmente acojonados. Declaran a micrófono abierto que es un privilegio y un honor tener en el plató al candidato que tanto defenestraron, al que tanto vituperaron. Parece que tragan bolas de billar.

Brillan por su ausencia aquellas voces engoladas, aquellos caifases de la opinión pública que constituían el verdadero cedazo de la libre expresión. Aparecen como corderitos domesticados, tratando de congraciar sus posturas con el ganador. Nadie de ellos habla ya en favor de las reformas estructurales. Todos buscan el perdón y el olvido.

En la Cámara de la Radio y la Televisión se estremecen al escuchar que ya no tendrán tantos anuncios del gobierno, como en las épocas mexiquitas que llegaron a recibir miles de millones por alentar la imagen del descocado atracomulca. Los llamados a presidir el gremio de los comunicadores radioeléctricos se hacen almejas y se esconden ante el diluvio que viene. Nadie quiere esa estafeta.

René Juárez no oirá, no verá, no hablará. Solo enterrará el cadáver

No es para menos. Todos han puesto las barbas a remojar. Dice Meade que por su voluntad se eliminó a Ochoa Reza, cuando todos saben que la orden vino de Los Pinos, con dados cargados por Emilio Gamboa Patrón que puso al intrépido para zafarse de esa obligación. El Negrito René Juárez Cisneros, formado por el Gordo Aguirre, en realidad su jefe de fotocopiados desde las épocas en la Cámara de Diputados.

El Negrito René Juárez Cisneros, el mismo que entregó las plazas del narcotráfico en Guerrero al Mayo Zambada y a los Beltrán Leyva. El que sentó a Zeferino Torreblanca, perredista de infausto recuerdo.‎ El hazmerreír del felón Zedillo. El que ponía la cara del payaso de las cachetadas en todos los convivios palaciegos. El bufón del presidente.

El Negrito Juárez Cisneros, el más desprotegido intelectualmente, el mandado a hacer a la medida para las operaciones sucias y salvajes que vendrán, desde la compra de credenciales de elector hasta la represión a mansalva. El esclavo que puede cavar la tumba del Faraón, porque después será emasculado, deslenguado, desorejado y enceguecido para que guarde los secretos.

Pero el pringado Meade reclama la autoría. René es con el único que puede entenderse. Todos los demás rivalizarían con él. En el pecado lleva la penitencia.‎ Es presidente del CEN del PRI alguien que no oirá, no verá, no hablará: el candidato exacto, salvaje y complaciente, para el entierro de ese cadáver putrefacto.

La gente interpreta al revés los ataques en contra de López Obrador

Los notables del consejo de los seis favoritos del régimen creen que todavía lanzan truenos contra los insumisos. Que cualquier desplegado o boletín será visto como el pliego de mortaja para los aspirantes. No tienen el pulso de la opinión pública. La gente interpreta al revés lo que dicen. No hay caldo de cultivo propicio para los miedos que producen.

‎Hasta en Televisa se resisten a caer en sus embrujos. Unas horas después de que los mercachifles favoritos del régimen llaman con su desplegado a la sublevación y a la pira, los comentócratas prefieren salvar su pellejo y son arrasados por el incómodo compareciente. López Obrador los hace papilla en un santiamén. Solo alcanzan a observarlo boquiabiertos.

Las descalificaciones de Maerker, López Doriga, Loret de Mola, Zuckerman, suenan a odre viejo. Son retintines de otra época. No llegan ni al nivel de argumentos. Son latiguillos rebasados. No servirían ni para desbancar a un candidato a síndico municipal. Se cansaron las musas. Ya no tienen aquel duende del poder.

Los trece puntos que la sociedad demanda y le aplaude al puntero

Y en tanto quieren acabarlo, el puntero marca sus límites: no habrá persecución política o judicial, solo justicia a secas. No a la reelección, no a la simulación, al derroche y a la corrupción‎, trátese de quien se trate. Todos contra los grandes fraudes al patrimonio nacional. No habrá perdón para las triquiñuelas petroleras, las compras de chatarras a precios de oro con moche incluido y los remates de soberanía.

Se acabaron las cúpulas empresariales de favoritos. Bienvenida la iniciativa privada nacionalista y emprendedora. Fuera manos del presupuesto. No a los gasolinazos. Revocación del mandato, referéndum y plebiscito. Prestigio para la imagen exterior de México. Compromiso con los valores históricos.

A EPN le quedan 54 días. Deberá pensar dos veces cualquier atraco

Mientras los favoritos se alebrestan, el puntero recuerda que solo quedan 54 días al poder omnímodo de Peña Nieto. De aquí en adelante deberá pensar dos veces cometer cualquier atraco. Sus horas están contadas.

Se empieza a escribir sobre el papel pautado el cuarto movimiento de la sinfonía histórica.

Índice Flamígero: Severas y justificadas reacciones provocó este fin de semana el tweet de Ricardo Alemán incitando al asesinato de #YaSabesQuien. La publicación del periodista se da en un contexto en el que al menos 88 candidatos a puestos de elección popular han sido asesinados desde el 8 de septiembre, cuando inició el proceso electoral, hasta la última semana. No es el único. En redes de mensajería como el Whatsapp, otros imbéciles dicen que Mario Aburto no está a la mano cuando se le necesita. Alemán es culpable de su propia estupidez, pero los responsables son los estrategas de Meade y Anaya, lo mismo que los repudiados Fox y Calderón que en sus mensajes incitan a la violencia de la que todos queremos ya escapar. + + + Don Rubén Mújica Vélez da aviso del primer foro de integrantes de Morena en Oaxaca: “Organizado por militantes de nuestro partido y ante la cerrazón de una muralla opositora que se empeña en mantener sus privilegios a toda costa, incluso mencionando como Meade que AMLO “saldrá con los pies por delante” lo cual es propio de la mente desquiciada de un seudopolítico, decidimos promover esos foros. El primero ha enriquecido el diálogo entre los que estamos ‘haciendo nuestro’ a Morena que, con AMLO, abre esperanzas para el pueblo. Más que justificado cuando el desgobierno de Peña volvió a los ‘gasolinazos’. Eso prueba que el motor inflacionario está en Los Pinos y que la carestía la debemos a quienes por regalar las riquezas del subsuelo a extranjeros, lo que no hace ninguna nación en el mundo en toda la historia y de paso convierte en dueños de plataformas petroleras a los corruptos políticos priistas, solo tienen como medida de ‘política económica’ elevar los impuestos y empobrecer más al pueblo. Esos traidores a México, como la ‘nobleza’ francesa, están bailando sobre un barril repleto de pólvora pero ¡con la mecha prendida! Bien afirmó Aristóteles, hace 2 mil 400 años, que la ‘corrupción lleva a la decadencia y que la desigualdad origina las revoluciones y estas, las revoluciones, se desatan para acabar con la desigualdad’. Pero esos dizque políticos y corruptos empresarios, solo ansían elevar sus riquezas y, como Shylock, destazar al pueblo, arrancarle una libra de carne del cuerpo social. Pero ese pueblo está harto y más nos vale a todos que se resuelva por la vía electoral antes que se desentierren las armas!”

