Pachuca.- Día 70 de la jornada de sana distancia, de acuerdo con el conteo federal de Covid-19, Hidalgo llega al último día de la primera intervención para la mitigación del virus con mil 710 casos acumulados y 304 defunciones. Hugo López – Gatell sub secretario de prevención y promoción de la salud reiteró que no se ha terminado la pandemia, no se acaban las medidas.

El funcionario detalló que si bien, mañana entra en vigencia la primera etapa de la nueva normalidad, no significa que ahora todos regresarán a los espacios públicos, sino que deberán atender las medidas que emitan los gobierno estatales como autoridades sanitarias.

En Hidalgo han reiterado que aún no se termina el aislamiento domiciliario, debido a que la pandemia sigue en activo. Actualmente existen 457 casos que aún pueden ser fuentes de contagio.

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco instaurado el 31 de mayo, las autoridades federales, anunciaron durante la conferencia vespertina, el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud a México por las estrategias de reducción al consumo de esta sustancia. Este es uno de los seis que entrega la organización por cada una de las regiones del mundo.

