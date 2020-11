Termina Pontigo Loyola presidencia de región centro-sur de ANUIES

El cargo fue asumido por Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala

Pachuca.- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Adolfo Pontigo Loyola terminó su periodo como presidente de la región centro-sur de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el cargo fue asumido por Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

En su cuenta de Twitter, el secretario general ejecutivo de la ANUIES Jaime Valls Esponda reconoció el trabajo realizado por el primer universitario hidalguense, asimismo felicitó al nuevo representante de la región.

De igual manera, durante la inauguración de la 41 sesión ordinaria del consejo regional centro-sur, informó que esa misma era la última sesión que presidía el rector de la UAEH como representante de la región.

“Permíteme reconocer el trabajo que has hecho en la presidencia de esta región y el apoyo que nos has dado en el consejo nacional, has sido un verdadero protagonista de los momentos que hemos tenido en la ANUIES, aquel momento tan importante que vivió la universidad en el tema de la autonomía, en donde tú encabezaste este liderazgo.”

Por su parte, Pontigo Loyola expresó en sus redes sociales que ahora tocará continuar trabajando bajo nuevas y necesarias reglas de conducta, formas inauditas de comunicación y nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje.

“Hoy, cerramos con orgullo el periodo en el cual la UAEH tuvo el privilegio de ostentar la presidencia de la región centro-sur de esta notable asociación, durante una época de enormes cambios y obstáculos.”

De la misma manera, el rector de la UATx expresó vía Twitter la responsabilidad de continuar el trabajo de Pontigo Loyola, además del alto compromiso de colaborar con Jaime Valls Esponda como representante de la región centro-sur ante el consejo general de ANUIES

El rector González Plasencia fue el anfitrión de la sesión, en ella Pontigo Loyola reconoció la forma en la que cada una de las instituciones ha defendido la integridad y la salud de sus comunidades.

“Hemos logrado adaptarnos a nuevas circunstancias, en el ámbito de la educación, la comunicación a distancia y los métodos virtuales de enseñanza aprendizaje, al igual que los procesos administrativos implementados de manera emergente, se ha comprometido como nunca el esfuerzo conjunto de los sectores en funciones de nuestras casas de estudio.”

Afirmó que las 52 instituciones que forman la región centro-sur, han conducido la labor académica y administrativa, cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos estatutarios.

“La responsabilidad y disciplina mostrada en este periodo, ha valido la proyección internacional de nuestras instituciones, la mejora constante de la calidad educativa, así como la reivindicación de nuestros históricos derechos universitarios y las libertades que corresponden a las universidades públicas y autónomas sustentadas en el artículo tercero, fracción séptima de la Constitución.”

Asimismo, mencionó la procuración de las leyes y administraciones de las IES, así como la legitimidad en la lucha por los recursos necesarios para subsanar las problemáticas que cada una de las casas de estudio enfrenta.

Por su parte, Valls Esponda informó que la ley general de educación superior se encuentra en el Senado de la República y en los próximos días será discutida.

Además, con el compromiso de transparencia, como cada año, las universidades estatales entregarán a las comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, sus estados financieros auditados y el informe de avances académicos.

De igual manera, anunció que la séptima Conferencia Internacional de la ANUIES se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre del año próximo en la Universidad Autónoma de Baja California, en su campus de Tijuana.

