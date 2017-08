Termina toma de rehenes en Charleston

Agencia Reforma / Washington

Una situación de toma de rehenes en un restaurante de Charleston, Carolina del Sur, finalizó luego que la Policía neutralizara al agresor, según el alcalde de la ciudad.

El alcalde John Tecklenburg informó que un empleado baleado por el agresor falleció.

Autoridades locales indicaron que todos los rehenes fueron rescatados sanos y salvos, aunque no especificó la cantidad.

La tarde de ayer, la Policía respondió a una alerta por toma de rehenes por parte de un exempleado en un negocio, quien disparó contra una persona.

El vocero policial Charles Francis dijo que una persona reportó disparos cerca de la calle King, un paseo de restaurantes y tiendas populares entre turistas.

Tecklenburg aseguró que el suceso no es considerado como un acto terrorista o de racismo.

Tom y Patsy Plan dijeron al periódico local The Post and Courier que mientras comían en el restaurante Virginia’s un hombre salió de la cocina con un arma en la mano y gritó “hay un nuevo jefe en la ciudad”. La pareja informó que logró escapar por una puerta trasera.

No votes yet. Please wait...

Comentarios