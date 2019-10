Hidalgo no recibió 524.3 mdp para infraestructura municipal

Debido a que la entidad dejó de estar entre las más pobres del país

Pachuca.- Debido a que Hidalgo dejó de estar entre los estados más pobres del país, este año no recibió 524.3 millones de pesos para el Programa de infraestructura municipal, provenientes de siete conceptos, por lo que 19 demarcaciones no recibirán el recurso que el Congreso estatal etiquetó a 64 ayuntamientos por un monto de 750 millones de pesos.

Durante su comparecencia ante diputados, la secretaria de Finanzas Públicas Jessica Blancas Hidalgo fue cuestionada sobre los 750 millones de pesos etiquetados en el anexo 17 del Presupuesto de Egresos 2019 para 64 municipios, considerados para 253 obras o acciones; además de cuál fue el criterio de elección para los ayuntamientos.

“Los criterios de elegibilidad de estos municipios son desconocidos por la Secretaría de Finanzas, en virtud de que fue una asignación directamente realizada por ustedes, los legisladores”, refirió.

Explicó que esos recursos fueron presupuestados por el Legislativo en siete conceptos federales por los que iban a bajar los 750 millones, “y lo digo bien, iban a bajar porque no llegaron debido a que en Finanzas cuando entregamos un paquete hacendario lo entregamos bien.

“Pero recordemos que ustedes tuvieron algunos asesores externos y esos asesores le metieron mano a estos recursos, y esos 750 millones los etiquetaron en siete conceptos que nunca llegaron, o que solo llegaron 225 millones”, respondió la tesorera estatal.

Precisó que de los 750 millones de pesos, solo ingresaron a la entidad 225 millones 659 mil 800.25, los cuales ya fueron autorizados en 45 municipios para 161 proyectos, de los 64 ayuntamientos elegidos por el Congreso; por tanto, Hidalgo no recibió 524 millones 340 mil 199.75 pesos del monto esperado.

Fondo de Compensación el que más afectó

Detalló que de los siete fondos, el que mayor afectó a la entidad fue el de compensación, en el que fueron etiquetados 435 millones 834 mil 449.07 pesos, sin embargo, “ese ingreso no fue recaudado, no es que en Hidalgo no lo hayamos recaudado, sino que la federación no lo dio, no ingresó al estado”.

Lo anterior, externó, “debido a las buenas prácticas, nos colocan ya en el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) a nivel nacional con un porcentaje muy alto, ya no calificamos dentro de los estados más pobres dentro de la República, y este fondo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se los da a los estados más vulnerables o que tienen pobreza o están en extrema pobreza”.

A pesar de que 19 demarcaciones no recibirán el recurso presupuestado por el Legislativo para infraestructura, la funcionaria destacó que debido a contracciones del gasto de inversión y operación, lograron recursos por 2 mil millones de pesos que sirvieron para ayudar a todos los municipios de la entidad. “El gobernador Omar Fayad gobierna para 84 municipios y no etiquetó para 64”, por lo que dijo, todos los ayuntamientos tendrán obras.

Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) entregó dos reconocimientos a Hidalgo por las buenas prácticas aplicadas en el PBR para las 84 demarcaciones y el avance en el monitoreo y evaluación de sus políticas públicas; además, destacó que la entidad fue la segunda con mejor esfuerzo para la reducción de la pobreza.

Durante el ejercicio de rendición de cuentas, las diputadas Tatiana Ángeles Moreno (Morena) y Mayka Ortega (PRI) se enfrentaron verbalmente por los obstáculos que hubo ayer para acceder al recinto legislativo debido al estricto control de las entradas.

Ángeles Moreno reprochó que priistas y funcionarios del gobierno estatal impidieron el acceso incluso a algunos legisladores mientras que Ortega recordó lo ocurrido durante la sesión del martes, cuando decenas de manifestantes tomaron el Congreso y evitaron la salida de quienes estaban al interior del recinto hasta entrada la noche.

