Cualquiera que busque una referencia válida para acercarse a la mitología griega lejos de recibir información concisa, tendrá que refugiarse en las versiones de Robert Graves u otro especialista para sacar algo en claro. Salvo Hesíodo, con su Teogonía, pocos autores de la época le aportan a esa visión de la que muchos hablan pero no está suficientemente bien referida.

Ahora bien, el sentido de dicha temática es lo que construyó buena parte de la obra de Diamanda Galás. Aunque su voz y persona tienden a caer en una asociación automática con lo maléfico y lo no tieneransgresor, así como una voz que puede erizar los cabellos sin la intervención de tecnología alguna, la discografía de Galás comenzó con el tono que hoy la distingue a raíz de la muerte de su hermano Philip Dimitri en 1986, cuya infección por VIH terminó con las complicaciones del virus, lo que inspiró la creación de una trilogía operística: The divine punishment, Saint of the Pit y You must be certain of the devil.

Su creación sirvió como un llamado de atención contra una enfermedad de la que apenas se tenía noticia y se volcó hacia un llamado de conciencia que los medios de entonces no tenían por relevante, además de que constituía un cuestionamiento a las buenas costumbres. Por ese entonces, Galás fue arrestada por su activismo contra la enfermedad.

No obstante, eso que parecería un pacto de fe demoníaca por el cual emitir castigos es todo lo contrario: su obra tiene que ver con la sensación del miedo y qué la provoca. Su forma de exorcizarlo y de confrontar su actualidad es mediante la música.

Recientemente, Galás fue homenajeada por Holst Warhaft, en cuyo libro de poemas le dedica uno llamado “La mujer araña” –a propósito de Arachné– convertida en la criatura por Atenea. Pero el sentido del trabajo va en dirección precisamente de qué constituye para la cantante eso que elogia la escritora.

Reclusa, Galás no comparte uno solo de los artificios de la civilización moderna, mismos de que voluntariamente ha apartado de su vida, por la simple y sencilla razón de que no soporta que se inmiscuyan en su vida sin que represente un contacto innecesario.

Es precisamente lo que Castelli refiere en su libro como “el desgarramiento”. Ese momento que la filosofía del arte cuando construye sus referencias estéticas a propósito de lo que constituye una experiencia de dolor, más allá de todo punto de contención, mismo por el que teología habla y refiere como “la base del asalto demoníaco”.

A reserva de que Galás es una cantante a prueba de toda duda y hasta una académica de la más sólida trayectoria, gracias a la cual consigue un registro polifónico que todavía hoy no tiene ninguna otra cantante, su formación incluye esa visión ortodoxa y respetuosa de las formas de arte.

Para la artista se trata de resistir algo que no tiene sentido que puede llevar al límite mismo de lo que el ser humano percibe lejos de la razón humana y, pese a ello, allí se encuentra, turbio, doloroso e incontrolable.

Muy probablemente no haya voz más razonable para describir la obra de Diamanda Galás que el texto de Castelli, a propósito de lo demoníaco, aunque se encuentre redondeado y enfocado en exclusividad a las artes visuales, además escrito poco después del fin de la segunda Guerra Mundial. Pese a ello, la noción de que los exorcismos que se operan en el arte a partir de la creación de obras que sin ellas los autores habrían perdido la razón o se habrían quitado la vida, hasta haberlas hecho, es histórico y muy significativo, pero muy poco abordado por textos contemporáneos.

Pese a ello, la cantante solitaria, la que dio una obra al mundo en protesta por una muerte que le pesó en el alma, es hoy una de las razones más sólidas del arte contemporáneo.

