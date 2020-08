Tiempo de ser tú y lo que creó la Liga femenil

El libro de Paola Kuri habla sobre su travesía en el mundo de las patadas. La Wera comentó que las instituciones encargadas del futbol en México deben implementar las estrategias necesarias para promover el balompié de mujeres y hacerlo redituable

Pachuca.- La futbolista Paola Kuri, precursora de la Liga femenil en México, presentó ayer en el marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) su libro titulado Tiempo de ser tú, en el que habla sobre su travesía en el mundo de las patadas, la discriminación y el nacimiento del proyecto del circuito de balompié para mujeres en el país.

“Yo era una niña con su sueño de jugar futbol sin saber que mis movimientos iban a terminar en la generación de una Liga. Lo más importante fue no ceder cuando toda la gente decía que el futbol no era para mí o me molestaban porque era una niña jugando y muchas veces pude dejar ese sueño, y el libro, en ese sentido, fortalece eso, independientemente del futbol, que cualquier sueño que tengamos es muy fácil dejarlo por lo que la gente opina, y la obra quiere reforzar que no nos desviemos de nuestro camino”, dijo durante la sesión, que fue moderada por Fernanda Ramos, jugadora de las Garzas.

Todo nació a raíz de un artículo de opinión donde habló de la falta de oportunidades para las mujeres en el futbol, después, el tema se viralizó y comenzó una campaña que terminó con la creación de la Liga.

En la obra, la Wera Kuri comparte algunas anécdotas en las que fue discriminada, acosada e incluso amenazada por su sueño de ser futbolista, además del apoyo que recibió de otros jugadores hombres que la impulsaron a seguir con el sueño.

“Fuero dos retos muy fuertes, el primero fue el afrontar a instituciones que no querían que el futbol femenil tuviera éxito, que no querían cambiar la forma de pensar, no solo hablamos del machismo, cuando empiezo a hablar de esto incomodé al sistema, la Federación Mexicana de Futbol me vetó, pero yo ya no me podía frenar. Fue un tema de cambiar la cultura, y por otra parte, fue superar los miedos personales, porque era muy fácil asustarte y salir corriendo.

” Kuri señaló que pese a que se ha avanzado aún existe desigualdad en el futbol varonil y femenil, como el tema salarial, donde muchas de las futbolistas tienen sueldos que no les permiten vivir, literalmente, “de la patada”.

Agregó que las instituciones encargadas del futbol en México deben implementar las estrategias necesarias para promover el balompié femenil y hacerlo redituable, aunque a veces pasa por un tema de “no querer”.

La Wera reiteró que el tema del libro busca que las jóvenes que tienen el sueño de ser futbolistas no abandonen sus aspiraciones, pese a lo que digan las personas a su alrededor y aun cuando el apoyo no sea suficiente, pues esa tenacidad fue lo que llevó a dar el primer paso importante hacia lo que hoy es la Liga Mx Femenil.

