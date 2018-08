Tiene Moby sobrio regreso

Tras haber tocado fondo al intentar quitarse la vida atándose una bolsa a la cabeza

LUIS CARRILLO /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México.-Aunque el tema le resulta adverso, Moby cumple una década de sobriedad tras haber tocado fondo al intentar quitarse la vida atándose una bolsa a la cabeza en un departamento del Chinatown de Nueva York.

El músico, cuenta en entrevista, yacía esclavizado al alcohol y a las drogas, volaba bajo, se sentía vacío y echaba de menos sus años de gloria con el álbum Multiplatino play (1999), que lo llevó a lo más alto del estrellato.

La caída, según rememora vía telefónica, fue total.

“El momento más bajo fue justo antes de recuperar mi sobriedad. Debió ser el otoño de 2008. Estaba deprimido, enfermo, alcoholizado y… todo era terrible. Mi carrera no iba bien, estaba muy mal. Sin duda, ese momento en que quise probar esa ‘técnica’ fue el más bajo”.

En un flashazo de lucidez, relata el músico, y pese a la ebriedad, pensó que su último momento no debía ser oliendo una bolsa de basura.

“Cuando crecemos experimentamos traumas, quebrantos, tristeza y problemas. Y muchos creen que volviéndose exitosos arreglarán cada problema. Eso no es real. Veamos a Kurt Cobain o a Ernest Hemingway, gente que pensó que la fama y el éxito iban a resolverlo todo. Cuando tras lograr fama y éxito sigues siendo infeliz, empiezas a sentir pánico, porque siempre pensaste que así hallarías la felicidad. De pronto, no eres feliz y no sabes cómo resolver todos los problemas.”

Pero tal experiencia no desemboca en el cliché de los músicos veteranos que, ya limpios y más serenos, ven en el presente la mejor época de su vida.

“Yo amo mi vida actual, pero si soy honesto, fui más dichoso a los 20 o 21 años, viviendo en una fábrica abandonada”, reitera Moby a sus 53 años.

Alejado de las giras –a las que dice odiar–, el oriundo de Harlem explica el concepto detrás de su más reciente disco Everything was perfect and nobody hurt.

“En el mundo en que vivimos casi cada problema lo hemos causado nosotros. Si me hubieras hecho esta entrevista hace mil años, los problemas que enfrentaba la humanidad eran hambre total, frío, cosas que no se podían arreglar tan fácil.

“Lo que es horroroso es que hoy sabemos cómo resolver todo y no lo hacemos. Es trágico porque las consecuencias no nos importan. En 100 años, nuestros nietos preguntarán por qué no hicimos nada, sabiendo lo que debíamos hacer.”

Moby es un feroz crítico de Donald Trump, a quien no le ve posibilidades de repetir como presidente de Estados Unidos. Pero… si eso sucediera, tomaría medidas drásticas.

“Si llegara a ganar, me voy del país. Renunciaría a mi ciudadanía y me mudaría. No quisiera ser ciudadano de un país donde eligen y luego reeligen a Donald Trump.”

Comentarios