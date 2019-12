¿Se acabó la liquidez para mantener al hijo no deseado? ¿Qué hay detrás de la cesión de derechos del Tuzobús a la empresa Vanguardia y Cambio, después del brillante rescate que hizo el gobierno estatal? Esta decisión se da a poco más de una semana de que el juzgado tercero de distrito radicado en Hidalgo negó a la empresa Corredor Felipe Ángeles SA de CV un amparo que buscaba revertir la revocación de la concesión para operar el sistema de transporte. Con ello se suponía que el gobierno, a través del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), seguiría operando el Tuzobús, actualmente sometido a un plan de rescate y mantenimiento de unidades. Para dar certeza jurídica y laboral a los trabajadores del Tuzobús, la empresa Vanguardia y Cambio SA de CV toma las riendas del servicio. Este fue el único argumento dado a conocer ayer por la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot) en comunicado sobre dicha asignación. Lo cual, después de todo, no es una mala decisión de la oficina del secretario José Luis Guevara Muñoz, si consideramos que inyectar dinero público a un servicio que no beneficia al grueso de la población hidalguense significaría una desproporción en la aplicación del gasto. Lo suspicaz del asunto radica en saber quiénes son los socios de Vanguardia y Cambio, que llega con tanque de oxígeno en mano para relevar el rescate del sistema de movilidad, el cual desde el principio no fue bien visto por el gobierno estatal en turno. Otras preguntas que saltan a la mente son: ¿por cuánto tiempo tomará la empresa esta alta responsabilidad?, ¿cuáles son las condiciones que regularán la concesión y los compromisos que asume la firma? Seguros estamos que el secretario de Movilidad y Transporte Guevara Muñoz dará respuestas oportunas, serias y concisas frente a esta nueva etapa del sistema que representa, para algunos sectores de la población, el único medio de transporte. Ojalá que por el bien de la comunidad usuaria y de la base trabajadora, que es el eslabón más débil en la cadena del Tuzobús, la nueva operadora garantice y cumpla, sobre todo, lo que en el fondo se pretende, que es la certeza laboral y el mejoramiento del servicio. De filón. Campesinos de Tetepango y sus alrededores continúan en zozobra, luego de la explosión de un ducto que hoy cumple 14 días, frente a las acciones de recuperación de Petróleos Mexicanos (Pemex), que demuestran ser muy laxas.