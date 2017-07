Tizayuca, sede del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente

Tizayuca.- El ayuntamiento de Tizayuca, en coordinación con la Fundación Canacintra y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Medio Ambiente, llevarán a cabo del 5 al 27 de agosto el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de México (FICMA), que tiene como objetivo concientizar a la población sobre la necesidad de contribuir al cuidado de la flora, la fauna y los recursos naturales que existen en el planeta.

Se trata de una muestra itinerante de cine que será proyectada todos los fines de semana de agosto, a las 13 y las 15 horas, en el auditorio del bioparque de convivencia Tizayocan, en donde niños, niñas, adolescentes y adultos podrán asistir de manera gratuita, pues el eslogan de la campaña es “Entretener concienciando y educar sensibilizando”.

La muestra abrirá con el filme Mar Bermejo, el cual se encargará de poner en marcha la itinerancia del festival que recorre más de 40 ciudades del país, entre las que destaca Tizayuca.

Sobre esa acción, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Tizayuca Enrique Flores Juárez dijo que los cortometrajes son producciones de alta calidad, con las que busca retribuirse al municipio los apoyos que la actual administración ha brindado a los empresarios para alentar el establecimiento de nuevas inversiones y la continuidad de las que ya están asentadas en la entidad.

El presidente municipal Gabriel García Rojas destacó la importancia de la coordinación de la iniciativa privada con el gobierno municipal, con el fin de lograr grandes resultados con la ciudadanía y poder rescatar la importancia del medio ambiente.

El munícipe indicó que “la naturaleza no necesita del ser humano, pero el ser humano sí necesita de la naturaleza”.

Entre los cortometrajes que serán transmitidos destacan: Límites; El sueño de los Robinson; La leyenda de los delfines; Caracolito, la niña y la abeja; Salva a la pequeña Shelley; Magic plano; Yaladim y El Calcetín en las funciones de las 13 horas dedicadas al público infantil.

Además de The will be water; Astral; Erosión; Gaia, la madre tierra; Galápagos más allá de las islas, nuestro medio ambiente; D ecierto C ediento y El sueño de los Robinson, que serán proyectados a las 15 horas.

