Sí, incluso tú que vas a la tienda en coche aunque solo sean dos cuadras. Incluso tú que solo acudes a los centros comerciales para ver aparadores, comer, ir al cine o hacer filas para poder entrar a aprovechar los descuentos. Tú que vives en privadas en donde piden credencial para entrar o salir y que solo sales de ese coto en coche. Tú que tienes chofer y dos guardaespaldas. Tú que te estacionas en doble fila para que los niños bajen exactamente frente a la puerta de su escuela. Tú que bajas al banco y te quedas en doble fila porque “solo será un ratito”. O también tú que quitaste la banqueta para poner estacionamientos en batería para que tus clientes puedan entrar fácilmente a tu local. O tú que nunca has subido al transporte público de tu ciudad pero sí te has subido al de Nueva York o Londres o Barcelona o Tokio y crees, con suficiencia, que al decirlo eres mejor que el resto de las personas. Tú que tienes coche desde los 17 años para ir a las fiestas de la prepa. Hasta tú que llegas a ver a tus amigas al café y le dejas las llaves al valet parking.

Todos en algún momento debemos cruzar una calle, caminar por una banqueta, estacionarnos en la ciudad, subir o bajar de un coche. Todos asumimos el papel de peatones, volvemos a nuestros orígenes primigenios de usar los pies y caminar del punto a al punto b.

Aunque todo eso se nos olvida con tremenda facilidad, sobre todo a conductores que frenan con molestia cuando un peatón osa cruzar justo en ese importantísimo momento en que él quiere dar esa maldita vuelta continua y con precaución a la derecha. Esa vuelta que seguimos sin entender que es continua con precaución y no se trata de una vuelta ininterrumpida. Es una vuelta de “si te toca y puedes, dátela”. No es una vuelta en donde tú, oh gran conductor, magnánimo conductor, has hecho un gran gesto de civilidad al frenar (de mala gana) cuando ese peatón intenta llegar al otro lado, tú, conductor furioso que aceleras para que escuche el maldito peatón, cómo te incomodó, y más aún, tus hermanos conductores que también quieren aspirar a esa vuelta ininterrumpida, comienzan a sonar con molestia el claxon porque se sienten furioso de haber tenido que pisar el freno. O tú, automovilista impaciente que, pese a que te han colocado enormes topes peatonales, donde te ves obligado a frenar aunque no quieras a menos, claro, que desees dañar ese bien tan preciado en tu vida: el coche, y cuando de cualquier manera camina el peatón, estas frases de “apúrate, no tengo tu tiempo”, son las menos ofensivas.

Comencemos por definir peatón, ese personaje que corre cuando logra que un coche se frene, el que sortea el tráfico, el que va buscando los mejores lugares por dónde cruzar porque los vehículos invaden los desteñidos pasos de cebra. En realidad, esta es la definición de la ONU en su Manual de seguridad vial para instancias decisorias y profesionales: Un peatón es toda persona que realiza a pie al menos parte de su recorrido. Además de la forma habitual de caminar, los peatones pueden utilizar diversas modificaciones y ayudas para desplazarse como sillas de ruedas, andadores, bastones, patinetes y patines. Pueden transportar distintas cargas en las manos, en la espalda, sobre la cabeza o los hombros, o mediante empuje o tracción. Asimismo, también se considera que las personas que corren, practican jogging o marcha, se sientan o se tumban en la vía pública forman parte de ese colectivo.

Aunque tengas la oportunidad de usar el coche como primera alternativa, la noticia es que siempre serás peatón, por lo tanto, eres parte de ese grupo vulnerable. No importa si se camina por necesidad, obligación, esparcimiento; lo importante es que todos lo hacemos una o varias veces al día. Que todos tendríamos que sentirnos igual de vulnerables.

No es un problema aislado, es un problema global, todo aquel que va caminando, en algún momento es muy frágil.

La ONU estima que cada año, en todo el mundo, más de 270 mil peatones pierden la vida en la vía pública. Puede ser un parpadeo, un paso en falso o el conductor que no tuvo tiempo (o ganas) de frenar y ese peatón puedes ser tú.

