Toman escuela en Calnali; exigen restitución de profesor

Pachuca.-

Madres y padres de familia de la primaria Cristóbal Contreras, en Calnali, exigen la reinstalación del profesor Flavio Arenas, por lo que tomaron las instalaciones del plantel.

“Es que el profe Flavio se queda ya tarde con las crías y si hacen convivios, él no pide cooperación a los papás y defiende lo que les conviene a las crías, como lo del comedor, ahí comenzó todo”, dijo uno de los padres de familia.

De acuerdo con la versión de los inconformes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no ha respaldado al profesor y no ha atendido esa petición.

El lunes, la comunidad educativa exigió al gobierno estatal actuar en la situación de esa escuela. Previo a entrar en comisión para ser atendido por autoridades estatales, el afectado comentó que en octubre recibió un citatorio para presentarse en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) en Pachuca, sin que el documento indicara la razón de la cita; posteriormente, el docente regresó a su lugar de trabajo y no le permitieron el ingreso.

Los manifestantes portaban cartulinas con diversas leyendas, entre ellas: “Basta de injusticias, reinstalación inmediata del profesor Flavio Arenas Rodríguez a su centro de trabajo zona 004 Calnali, Hidalgo”.

Además de tomar las instalaciones realizaron una manifestación en la escuela para que la población se sume a la causa.

